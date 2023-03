Cambados ultima un plan de asfaltados por 600.000 euros

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, presentó hoy el que definió como "máis ambicioso" plan de asfaltados de los últimos años. Serán alrededor de 600.000 euros los que se invertirán, para adecentar una treintena de pistas, caminos y viales, en todas las parroquias, gracias a financiación del Plan Concellos de la Diputación.

Este programa se divide en dos fases. La primera está ya en trámites de licitación y el regidor espera que las obras puedan comenzar "en breve". Serán unos 360.000 euros del total, para obrar en unos 18 caminos rurales.

El segundo paquete, por unos 240.000 euros, comprenderá actuaciones en 14 caminos, pero todavía se licitará "nuns meses". La previsión es que sus obras puedan ejecutarse "na segunda metade do ano".

Lago manifestó que se obrará en una amplia relación de lugares, como Tragove, Río da Ucha, Abelleira, Oubiña, Vilariño, Priorato, Castrelo, Revolta, Couto de Abaixo o Xesteira, entre otros.

En la mayoría de actuaciones únicamente se renovará o aplicará el asfaltado, pero en algunas también se realizarán actuaciones de ensanche. Es lo que ocurre en la zona visitada ayer en A Cabana, donde, debido a la estrechez del vial, se planea canalizar las cunetas para poder cubrirlas y ganar así ancho a la plataforma, mejorando las condiciones de seguridad de la vía. El plan de asfaltados incluye también la instalación de elementos de calmado de tráfico en algunos tramos.

"En pleno século XXI non poden existir viviendas que non teñan accesos decentes", declara el primer edil. "Non se trata só de asfaltar, senón de dotar duns accesos dignos, especialmente nas zonas rurais, mellorando igualmente os servizos"