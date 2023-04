La candidata del PSOE de Sanxenxo, Ainhoa Fervenza, promoverá la construcción de vivienda pública en O Revel

La candidata del PSOE de Sanxenxo, Ainhoa Fervenza visitó este martes la parroquia de Vilalonga acompañada de los diputados del PSdeG en el Congreso Olga García Alonso, Ángeles Marra y Guillermo Meijón, y la senadora Marica Adrio para poner en valor la dotación económica que a través del Gobierno de Pedro Sánchez, va a llegar al Concello para la rehabilitación del antiguo CEIP O Cruceiro, donde se impartirá una FP dual de hostelería y restauración.



La portavoz socialista destacó que "a dotación económica de dous millóns de euros para esta rehabilitación sería impensable sen unha administración transparente que dota de recursos a poboacións que o necesitan e o merecen, coma Sanxenxo, sen importarlle quen a goberne” y reivindicó que se consiga el ciclo completo, es decir, el ciclo medio y superior con la finalidad de que “Sanxenxo teña no seu territorio as facilidades que necesitan tanto os e as estudantes coma o sector empresarial que o demanda”.

"Prezos desorbitados"

Aprovechando la visita de los diputados y la senadora, Fervenza les mostró los terrenos en O Revel donde se comprometió a "impulsar a creación de vivenda pública adicada á compra e o aluguer".



Ainhoa Fervenza considera que "este lugar, preto dos colexios e o centro de saúde, favorecerá que o noso Concello e en concreto a parroquia de Vilalonga volva a ter o impulso que está agardando dende fai anos a súa veciñanza".



Para la socialista, “a nosa mocidade está condenada a buscar unha vivenda fóra do noso Concello porque non poden facer fronte aos prezos desorbitados das vivendas, mentres tanto, o goberno local segue sen protexer á veciñanza da burbulla inmobiliaria na que vive permanentemente o noso Concello”.