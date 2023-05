Carmela Silva arropa a los candidatos socialistas de O Salnés

El PSOE celebró un encuentro entre los aspirantes a las diferentes Alcaldías de O Salnés en un acto presidido por Camela Silva, presidenta del PSdeG, que mostró su orgullo ante unas candidaturas “solventes, que se gañaron o respecto da xente, en contraste cun PP que parece un barco á deriva”.

Asimismo, en su intervención en la Praza de España de Meis, Silva destacó que los proyectos son propios “do século XXI”, basado “na recuperación do espazo público, no reforzo dos equipamentos e dotacións para levar a cultura a toda a cidadanía, no respecto polo medio ambiente, no turismo sostible e non masificado, nas políticas sociais e na igualdade no centro de tódalas decisións”, expuso. En esta línea, también felicitó a los representantes por haber conseguido que a Mancomunidade “funcionase como nunca gracias á súa capacidade de escoita”.