Las carreras y andaina solidaria en Meis buscan 400 inscritos más y tendrán fiesta con tapas y música

O Mosteiro acogerá el 1 de octubre la Carreira Solidaria de Leo, una iniciativa que busca reu­nir fondos en favor de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y que será, además, una jornada de fiesta y exaltación del deporte para toda la familia. “Histórica”, la calificó ayer el jefe del servicio provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides, en una presentación en la que también estuvieron representantes del Ayuntamiento, de la Diputación de Pontevedra, de todos los clubs locales que colaboran y de la organización.



Toño Diz, alma de la iniciativa y padre de Leo, el pequeño fallecido hace casi un año y cuyo nombre bautiza ahora este evento solidario, dio ayer nuevos detalles de la jornada. Están inscritas unas 600 personas, pero la organización quiere conseguir un millar.



Las inscripciones no van mal para la andaina ni en la carrera absoluta 5k, pero es algo inferior en las categorías infantiles. “Entendemos que foi unha semana de inicio de curso e de vendima e os pais non estarían pensando en anotar aos nenos”. Pero todos los presentes ayer hicieron un llamamiento a las nuevas inscripciones. No solo por el fin solidario, sino porque se trata de un plan perfecto para disfrutar en familiar alrededor del deporte y la actividad al aire libre.

Una mañana de actividades

Además de las pruebas deportivas, ayer se anunciaron nuevos atractivos para acabar de redondear la jornada. Finalizada la carrera absoluta, hacia la una de la tarde, se podrán degustar tapas de callos, choripán, perritos y demás. También habrá barra, que montarán de forma conjunta los clubs deportivos que colaboran, el Armenteira, el Mosteiro, el Zacande y el ciclista Armenteira e Punto. Habrá también tiempo para la música, con actuaciones de la Charanga Alambique y el grupo Os Druidas. Y prometen más sorpresas, por lo que animan a esta antentos a las redes sociales de “A Carreira de Leo”.

Andaina y carreras

A las 10 horas saldrá la andaina, de 6,5 kilometros. “Vimos que moita xente levará carriños con nenos pequenos, así que fixemos unha variante curta”, explica Diz. Así, quienes opten por esta última, desde Parga podrán no coger la ruta del río, acortándola en alrededor de un kilómetro. De esta forma, podrán volver al epicentro d

e O Mosteiro antes, para ver las carreras de los menores, que arrancarán a las 11 horas.



Irán primero los juveniles, segui

dos de cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín, así como pitufo y chupete, que correrán unos simbólicos 50 metros de mano de sus progenitores. Habrá entrega de medallas, diseñadas para la ocasión, y de mochilas.



La carrera absoluta saldrá a las 12:15, pudiendo a su término hacer uso los participantes de las duchas del cercano pabellón.

Camisetas

También ponen a la venta, a seis euros solidarios, camisetas diseñadas por Natalia Piñeiro. Podrán adquirirse en Meis (en la cantina del campo de O Mosteiro, en la cafetería Bruselas y la Parafarmacia Puericultura), en Barrantes (Deporte Piñeiro), en Vilagarcía (Pequechos) y en Pontevedra (Siros Pontevedra, y Miler Vintage Running Club).