Pedro Casablanc: “Valle Inclán debería estar en la educación tanto como Cervantes o Lorca, pero su lectura no es tan accesible”

El actor Pedro Casablanc inaugura esta tarde en Vilanova el Festivalle, que gira en torno al dramaturgo vilanovense Ramón María del Valle-Inclán. Su actuación será el punto fuerte de una jornada que arrancará con el curso de verano en la Iglesia vieja de A Pastoriza, a la que seguirá la exposición sobre el escritor de Siro.



Así, Casablanc presenta esta noche, a partir de las 20:30 horas en el Auditorio, la función “Don Ramón María del Valle-Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna”, estreno en Galicia, una obra de Xavier Albertí en la que además de actuar canta. Su monólogo, acompañado al piano, ofrecerá un doble retrato, el del retratista y el retratado.

¿Qué es “Don Ramón María de Valle-Inclán” y qué ofrece al público de Vilanova este lunes?

Supongo que el público de Vilanova conocerá a su vecino ilustre y esta función ofrece una semblanza de Ramón Gómez de la Serna, que era coetáneo suyo y compañero de escritura. Es una biografía interpretada y cantada, como un cabaret literario de la época de la bohemia en que Valle-Inclán anduvo por Madrid en 1897, con aquella generación gloriosa de escritores que hicieron de nuestra literatura algo mejor. Lo que van a ver es eso, una reflexión sobre el personaje, que aparece y habla de sí mismo y de su obra. Un protagonista comprometido con el momento político, su estética y su literatura.

¿Cómo es el Valle-Inclán que dibuja Gómez de la Serna?

Es el que conocemos todo de alguna manera. Es el personaje que se creó el mismo, porque fantaseó mucho sobre su persona y su vida. Nos dio una versión con muchas facetas sobre lo que él era. Nunca sabremos qué era verdad o qué era mentira. El hecho mismo de que contara que el nació entre Vilanova y A Pobra do Caramiñal en un barco ya da idea de como fantaseaba con su propia vida y se ocultaba tras una máscara. Un personaje que tenía ese compromiso ético y literario.

Es la primera vez que va a realizar esta obra en Galicia, supongo que tiene algo de simbolismo que sea precisamente en Vilanova y en un festival dedicado a la figura del dramaturgo...

Esta obra sí, pero en Galicia incluso he hecho más obras de Valle-Inclán, como el “Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte”, en Santiago de Compostela. Pero con esta función son las primeras salidas que tengo después de haber tenido un gran éxito en Madrid, en el Teatro Español. Además, es una iniciativa muy buena la de crear un festival sobre la figura de Valle-Inclán en la villa en donde nació, igual que tenemos festivales de Shakespeare en Stratford, y Valle-Inclán no merece menos, por lo que para mí es un honor estar ahí.

¿Qué tiene Valle-Inclán para que siga despertando pasiones casi un siglo después de su muerte?

Bueno, no sé yo si despierta pasiones (risas). Creo que no vivimos en una época muy apegada a la cultura ni a leer, desgraciadamente. Yo creo que Valle-Inclán debería esta en la educación, tanto como Cervantes o Lorca; pero su literatura no es tan accesible, hay que dedicarle un tiempo, estudiarla y leerla con mucha atención. Yo lo comparo muchas veces con Joyce, tiene esa cosa celta, esa escritura barroca, a veces a la que es difícil acceder. Desgraciadamente, creo que se lee muy poco a Valle-Inclán y a Gómez de la Serna mucho menos, porque al menos a Valle-Inclán se le reedita. Yo creo que con este espectáculo se lo devuelve a la actualidad y una de las satisfacciones que siento como actor y creador es ver como el público al terminar la función se interesa por las obras de los dos autores.

¿Qué composiciones se podrán disfrutar al piano? ¿Y los elementos escenográficos?

Hay composiciones de Enrique Granados, de Beethoven, también hay cuplés de la época... Cuplés desconocidos que es la primera vez que se tocan y se cantan encima de un escenario, recuperados por Xavier Albertí, aunque hay una estrofa de la tempranica de la Zarzuela, que es “La Tarándula”, que sí es muy conocida. Además, habrá una música que acompaña todo el texto por debajo y lo sostiene. En cuanto a los elementos escenográficos, no hay ninguno, se compone de un piano, una lámpara y una alfombra. Más que nada es una charla amena y distendida con el público.



En cuanto a la interpretación, ha recibido hace poco el Premio Godot por su desempeño...

Los premios son siempre muy bienvenidos y supongo que le dará una mayor proporción al espectáculo, que es lo que necesitamos para estar en gira y pasearlo por toda la geografía española y volver también a Madrid, algo que me apetece mucho..

No sé si tendrá algo de tiempo para hacer algo de turismo por la zona...

Eso espero. Llego el día antes y espero tener algo de tiempo para pasear por la zona.

¿Algún otro proyecto?

Ahora mismo estoy volcado con la gira de Valle-Inclán y luego del verano tengo estrenos de una serie que se titula “Los Farad”, en Amazon Prime y realizo una pequeña intervención en el corto de Almodóvar, “Extraña forma de vida”, que está actualmente en los cines, y esperando nuevos productos.