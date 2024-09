O Castro de Baión repite su fórmula de éxito contra la soledad con 40 inscritos y lista de espera

La Asociación O Castro de Baión (Vilanova de Arousa) ha retomado su programa de actividades para mayores con una de las cifras más altas registradas en los últimos tiempos, con 40 inscritos y personas en lista de espera. Además, ayer mismo empezó a trabajar la nueva conductora de autobús que llevaban días buscando y en esta edición contarán con la educadora social a tiempo completo.



Su sede acogió un acto de presentación al que acudieron gran parte de los anotados en este programa cuyo secreto de éxito es que “é unha terceira vía, nin é un centro social ao que maiormente vaise a xogar as cartas, o bingo e a ler o xornal, nin tampouco un centro de día, máis ben dirixido a persoas en determinadas situacións, con patoloxías, etc.”, expuso el presidente, Pepe Sabarís.

Inicios

Detalló que se trata de vecinos que no son dependientes y cuya única barrera es la falta de una oferta para combatir la soledad y por eso nació este plan, dirigido por una de la secciones de voluntarios de O Castro. “Empezamos no 2015 con seis persoas e agora, coas novas incorporacións, estamos rondando as 40, que é un número moi elevado. Incluso temos lista de agarda, a xente chama todos os días”, añadió con orgullo.



La iniciativa se retoma tras el parón de verano con el habitual completo y variado programa dirigido por la educadora social Paula Pombo. Así, hay acciones hay dirigidas a mantener un buen estado físico como gimnasia de mantenimiento, excursiones, juegos populares, etc.

Durante los próximos meses también realizarán de tipo social y cultural como actividades cognitivas a través de pasatiempos y otros juegos; talleres de cocina, visionado de cortometrajes, además de favorecer espacios para la conversación y escucha activa. De hecho, uno de los papeles de los voluntarios es servir “como ferramenta de apoio psicolóxico aos nosos maiores porque todos precisamos ser escoitados e sentirnos queridos”.