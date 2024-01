El centro de salud de A Illa acumula nuevas demoras y ahora tampoco hay citas para recetas

Obtener cita médica en el centro de salud de A Illa sigue dando quebraderos de cabeza a los pacientes de la localidad. Además de la falta de citas para atención primaria que arrastran desde al menos diciembre, en ocasiones con ninguna disponible a un mes vista, ahora se suman problemas también para acceder a turnos de receta.



Así lo denunció ayer públicamente el BNG en el gobierno local: “Xa nin para receitas. Non hai citas na Casa do Mar para receitas nos próximos días”, valoran ante la imposibilidad de concertar una con este objeto de forma telemática.

Menos médicos hasta febrero

Desde el Sergas reconocen los problemas, pero indican que se irán solucionando a lo largo de las próximas fechas. “A demora destes días recuperarase ao longo das próximas xornadas”. Así lo estiman tras apuntar las diversas incidencias por falta de personal sufridas en las últimas semanas.



El centro de salud cuenta normalmente con tres médicos, pero uno de ellos no presta servicio ya desde diciembre. Tiene la jubilación prevista en febrero, pero desde finales de 2023 disfruta de permisos y vacaciones, que enlazará ya con la jubilación. Con todo, desde el área sanitaria Pontevedra-O Salnés afirman que “a praza do médico pendente de xubilar non se pode ofertar ata que sexa efectiva dita xubilación”, esto es, en febrero. Mientas tanto, “cúbrense as vacacións con outros médicos que prorrogan en horario de tarde a súa xornada”, algo que se hace “todos os días”.



A esta situación se suma otro problema en este arranque de 2024. “A semana pasada”, “por mor dunha baixa”, explican desde Sanidade, hubo un médico menos, con lo que únicamente prestaba servicio un facultativo titular en este centro médico. En el área sanitaria indican que esta fue una “situación provisional” que “xa se restableceu a día de hoxe”.



En cualquier caso, y ante los problemas manifestados para poder obtener citas de consulta y ahora también para recetas, el Bloque Nacionalista Galego habla de nuevo de “deterioro e desmantelamento da sanidade pública”, culpando de ello a los “sucesivos gobernos”, “primeiro de Feijóo e agora de Rueda”.



En clave ya netamente electoral, los nacionalistas concluyen una publicación en redes animando a “un cambio” en las elecciones autonómicas.