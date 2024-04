El CES constata una calidad del agua del Umia “intermedia” y advierte del impacto en el bosque de ribera

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) realizó este fin de semana una inspección de la salud del río Umia, en un tramo de medio kilómetro en Pontearnelas. Se trata de una actividad dentro del Proxecto Ríos, coordinado a nivel autonómico por Adega.



El CES constató que la calidad del agua era “intermedia”, “lonxe de acadar o resultado desexable de moi boa” en el análisis de presencia y ausencia de especies bioindicadoras.



El mayor impacto, sin embargo, sigue a ser el bosque de ribera, “o peor parado desta análise, pois leva anos soportando diversos impactos que o alteran: aparcamentos, paseos fluviais, lixo, cortas”, etc. “Este ano proseguen as rozas que cortan o sotobosque e que chegan ata a mesma beira do caudal, deixando as terras máis propensas á erosión e con menos acubillo e alimento para a fauna”, afectando además a raíces de árboles del bosque fluvial e incluso ejemplares caídos sobre el cauce.



“O Umia, ao seu paso pola comarca do Salnés xa non dispón de ningún tramo con bosque fluvial medianamente ben conservado, é dicir cun ancho que non se restrinxa a unha sola fila de árbores en cada beira que no mellor dos casos é o que temos”, lamentan. Sí destacan que es cada vez mayor la presencia de especies vegetales alóctonas. Pero también advierten de especies invasoras acuáticas, como dos plantas empleadas en acuarios domésticos (Elodea y Egeria). En tierra hay especies típicas de jardín —bambú, calas, Tradescantia y Tritonia— que desplazan a las tradicionales de bosque. “Curiosamente estas especies son maiormente respectadas nas rozas, o que denota o pouco criterio ambiental que se ten”, “permitindo cortas nun bosque con tanto valor ecolóxico pero salvando as flores bonitas, como se dun xardín se tratara”, valoran.



El CES aprovechó la jornada para recoger basura depositada en el tramo analizado.