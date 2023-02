La CIG advierte de posibles "medidas legais" por el envío de la Policía a vigilar el punto limpio durante el desfile de Cambados

La CIG se ha hecho eco del malestar surgido el día del desfile de Entroido, el domingo 19, por la patrulla de tarde de la Policía Local, que fue enviada a hacer vigilancia durante todo el turno al punto limpio, cuando el centro urbano estaba desbordado. Consideran que la decisión fue un “despropósito” y “froito dunha decisión política na que nunca debera tomar partido o seu xefe” y de la que responsabilizan al concejal de Seguridade Cidadá, Tino Cordal. De hecho, no descartan, dice, “tomar medidas legais por se os feitos pudieran ser constitutivos de delito e depurar así responsabilidades, se as houbese”, añade el sindicato en un comunicado, a través del delegado de personal, el agente Juan Montero.

Explicaciones de la Jefatura

Diario de Arousa ya había hecho públicas las quejas de los dos agentes que ese día trabajaban en el turno de tarde, de 15 a 22 horas, pues consideraban un error enviarlos durante todo el tiempo a vigilar el punto limpio, que está en el polígono de Sete Pías, cuando “o único corpo de de seguridade con competencias de tráfico no casco urbano” es la Policía Local, recuerdan.

Preguntado por el tema, Cordal indicó que ese tipo de decisiones las toma la Jefatura y desde esta justificaron la decisión en que se estaban registrando robos en estas instalaciones y aseguraron que el dispositivo de seguridad del desfile estuvo garantizado con la presencia del propio jefe, agentes de Guardia Civil y efectivos de Emerxencias. CIG detalló que también estuvieron miembros del servicio de obras y en el caso del Instituto Armado fueron agentes de Seprona y que “fixeron o que podían”.

De hecho, han querido insistir en la situación, para que “a cidadanía sepa o que pasou e porque nos casos nos que a patrulla foi requerid para actuar, como nun servizo de colaboración coa ambulancia, tardou o que tardou”. También porque afirman que “moitos conductores responsabilizan do ocurrido á ausencia da Policía Local no desfile”. Y es que indican que se produjo “un caos de tráfico”. Cabe recordar que Cambados reunió a cientos de personas para ver el desfile.

Afirma también el delegado, de CIG, que esta situación nunca se había producido, que fue “un operativo de seguridade sin precedentes” y pide a los “políticos deste Concello un respecto polo traballo do persoal funcionario e a non interferencia nas función dos mesmos”. Asimismo solicitan a su jefe que “tome decisión de servizo baseadas en decisión técnicas e non políticas”.