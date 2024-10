CIG y BNG reclaman la subrogación de todo el personal de las autovías de O Salnés y de O Barbanza

El sindicato CIG exige la subrogación de todo el persona de las concesionarias de las autovías gallegas que serán rescatadas, tal y como anunció la Xunta, entre ellas, las de O Salnés y O Barbanza.



Representantes de la central mantuvieron un encuentro con diputados del BNG, grupo que se comprometió a realizar una pregunta sobre esta situación en el Parlamento de Galicia.



“A mediados do mes de outubro, sen ningunha información previa, o presidente da Xunta anunciaba o rescate por 300 millóns de euros das autovías do Salnés, Barbanza, Ourense-Celanova e Santiago-Brión”, señalan. “Un anuncio que provocaba unha preocupación máxima no persoal de conservación e mantemento, que exixe que se lle aclare en que situación quedarán unha vez se efectivice”.



Hasta ahora, las empresas concesionarias de estos viales recibirán un “peaje en sombra”, que la administración pagaba anualmente. La medida, anunciada por Alfonso Rueda con el objetivo de ahorrar unos treinta millones de euros de fondos públicos, despertó no obstante la preocupación de dichos trabajadores, por su futuro laboral.



Por ello, la CIG exige “a subrogación de todo este persoal e que se garantan as súas condicións laborais”. Una situación, afirman, “que a Xunta non aclara e que debería estar resolta antes do 31 de decembro, data na que o propio Rueda anunciou que se faría efectivo ese rescate”, concluyen.