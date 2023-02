El CIM de O Salnés registra un elevado aumento de las consultas por temas de salud mental

El CIM comarcal de O Salnés está registrando una elevadísima demanda de consultas del servicio de psicología, hasta el punto de que en la caracterización que se realiza de cada usuaria –aunque también reciben a hombres–, todas “teñen algo relacionado con temas de saúde mental”, según la directora, la abogada Mariña Varela.



Tendencias como esta y otras detectadas en su labor ordinaria de atención se plasman luego en sus actividades divulgativas, de formación y concienciación, como ha sido el caso de unos recientes talleres en centros educativos y como será el de un foro sobre la igualdad en el mundo empresarial y económico, formación de la que hay demanda y que será una de las novedades de este año en su programación por el Día de la Mujer, que se desarrollará durante todo el mes de marzo.



La actividad, “Hai mulleres hai empresa”, está organizada por Red Talento, contratada recientemente para gestionar el servicio de igualdad, y consiste en dos horas de formación dirigida al público en general, pero sobre todo a empresas, autónomos, emprendedores, etc. Que estén interesados en conocer las medidas y recursos a su alcance para poner en marcha planes de igualdad, de obligado cumplimiento en algunos casos. Porque “a igualdade non é un capricho nin unha cuestión de Recursos Humanos”, indicó su responsable, Laura Seara, para destacadr a continuación que incluye materias tan import antes para que sea real y efectiva como los proceos de selección de personal, la conciliación o la prevención del abuso sexual. Y es que la brecha salarial, por ejemplo, “vaise reducindo, pero aínda supera o 21 %”, recordó.

Fechas

Tendrán lugar en los concellos adheridos: Meaño (día 27), Ribadumia (2 de marzo), Vialanova (6) y Meis y Cambados (7). Además incluyen ponencias, aún con identidad sorpresa, pero procedentes del mundo de la empresa e instituciones como la Diputación, el Gobierno y la Universidad de Vigo; personas con cargos de responsabilidad que hablarán de “boas experiencias, atrancos e oportunidades” relativas al emprendimiento. Y es que uno de los objetivos del CIM también es lograr el empoderamiento femenino y que “mellor maneira que co traballo e a formación”, apuntó la presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez.



En el ámbito de la concienciación entre los más jóvenes, para este 8-M ofrecerá dos talleres en diferentes centros. Uno es sobre las nuevas formas de violencia de género a través de las tecnologías y las redes sociales, para que tengan herramientas para detectarlas y combatirlas, y otro llamado “Espazo do saber das mulleres” para “non repetir os erros da historia (...) Para que saiban que as mulleres estivemos mortas civilmente durante séculos”, expuso la responsable de Red Talento. Detectan bastante desconocimiento al respecto y usarán como referencia a Hypatia de Alejandría, asesinada por ser una sabia y educadora, y el movimiento Me Too.



El CIM comarcal atendió el año pasado a 400 personas, mayormente mujeres y que suelen hacer uso de varios de sus servicios. No obstante, como indicó su directora el incremento de peticiones de apoyo psicológico, por diferentes circunstancias, leva una “deriva terrible”. Las dos psicólogas realizaron 1.500 consultas frente a las 1.200 sobre temas jurídicos.



De los casos atendidos, 40 se corresponden con víctimas de violencia de género y Varela nota un cambio de tendencia: “Agora denuncian de forma clara e exclusivamente cando sufren violencia de xénero, antes, hai anos, primeiro viñan facer unha consulta xurídica e logo dábase ese paso”.