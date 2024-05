El Club LamVrespas de O Grove organiza la primera concentración de motos "con clase"

El Scooter Club LamVrespas organiza la primera edición de la concentración de motos “con clase”, que espera reunir en la rúa Alcalde Xacobe Otero a cientos de amantes del motor. En esta ocasión, la asociación amplía el abanico a todo tipo de moto clásicas y no solo a las habituales Vespas y Lambrettas, que toman las calles de la península meca durante la Festa do Marisco. Será el 1 de junio y no se necesita inscripción previa.

Desde las diez de la mañana se habilitará la zona de recepción y parking en la citada calle y habrá un kit de bienvenida para las personas que participen con sus motocicletas. A las 13 horas dará salida la mini ruta y, a la vuelta, habrá sesión vermú de música en vinilos. La programación continuará por la tarde con una sesión de tardeo y durante toda la jornada estarán a disposición del público parte de la colección de juegos populares de la Asoación A Madana.