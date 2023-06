La Cofradía de Cambados volverá a votar las cuentas que los críticos tumbaron el lunes

La junta general de la Cofradía de Cambados volverá a votar este viernes las cuentas que ya se llevaron a votación el lunes. Los críticos con la gestión del patrón mayor, José Manuel Vilas, las tumbaron entonces, pero terminaron reclamándole esta semana que volviese a convocar una votación para aprobarlas. Lamentan que entonces nadie les hubiese advertido del grave problema que supondría dejar sin esta aprobación al Pósito “e aos seus traballadores, impedindo recibir axudas públicas, créditos e pólizas bancarias”, evidencia Vilas.



“Unha vez que alguén lle tirou das orellas pola gravidade do que votaron, víronse na obriga de virar para atrás”, opina el patrón en un comunicado. “Lonxe de admitir tremenda metedura de pata en contra da Confraría, sen vergonza ningunha, planificaron unha montaxe propagandística para desviar as culpas a este patrón maior, facéndome responsable de tal barbaridade”. Así que, por responsabilidad y por segunda vez en menos de cinco días, el Pósito volverá a votar las cuentas. Volver a convocar la junta general para la votación “é a mellor das decisións”, considera, pensando sobre todo “na institución, nos socios e traballadores” que, entiende Vilas, “non deben sufrir as consecuencias de irresponsables que non teñen un mínimo de criterio, educación, respeto e defensa dos intereses de todos. Que se vaia preparando a Confraría para o que vén”, opina. Vilas cree que la votación en contra el lunes fue por una “clara reacción infantil, pensando que prexudicando á Confraría danábase o mandato do patrón maior e así poder xustificar a moción de censura que naceu polo feito que a xunta directiva das mariscadoras retirou a Ana Serantes do posto da cribadora ca asignación de 250 euros, motivo polo cal Teresa Bugallo, a presidenta e ela aliáronse e sumaron apoios ao sector crítico botado ó monte dende hai meses”, valora.



También dijo sentirse sorprendido por la oposición que encontró de entrada a una percepción de subvención de cerca de 18.000 euros para el patrocinio de la Festa da Vieira. “De non ser por dous de eles” que, “por erro ou sen darse conta levantaron a man”, “quedariamos sen esa axuda”.