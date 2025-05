Comienzan las obras para dotar de climatización por geotermia a las casas modernistas de A Illa

A Illa inició hoy las obras de dotación del sistema de climatización por geotermia para las casas modernistas, una reivindicación de años en los edificios que albergan servicios como la biblioteca, la escuela de música y el club de jubilados.



El plazo de ejecución es de tres meses y la inversión, de 170.000 euros. El alcalde, Luis Arosa, culpó este miércoles a la actual Diputación de Pontevedra de los retrasos para poder contar con climatización en estas instalaciones.



Así, el socialista recordó que el proyecto había sido “deseñado e impulsado durante o anterior mandato da Deputación de Pontevedra, que xestionou a solicitude de fondos e a redacción técnica”. Sin embargo, reprochó, “a súa execución sufriu un atraso de dous anos debido á parálise do actual equipo da Deputación, que non deu continuidade inmediata ao proxecto xa preparado”.

Apoyo del Gobierno central

Arosa también destacó que, ahora, las obras “concrétanse co apoio financeiro do Goberno de España, que achega o 85% do custo a través do programa DUS 5000, xestionado polo IDAE”. Según él mismo indicó, la Diputación aporta el 8% del coste y el Ayuntamiento asume el 7%. “Esta actuación representa un avance real na mellora das instalacións municipais, tanto no ámbito do confort coma da eficiencia enerxética”, añadió el primer edil.