El Concello de Cambados culmina la instalación de leds en el campo de O Pombal

El Concello de Cambados ha finalizado una nueva fase del plan de eficiencia energética iniciado en febrero con la sustitución de luminarias tradicionales por otras de led en Castrelo y Oubiña y el campo de fútbol de O Pombal. En las instalaciones deportivas se ha colocado en cada una de las cuatro torres seis proyectores led de 400 vatios, con una inversión próxima a los 20.000 euros. Un 90 % está financiado por el IDAE.



El alcalde en funciones, Samuel Lago, indicó que los cambios posibilitarán que las instalaciones sean más eficientes y al mismo tiempo, se garantizan las recomendaciones mínimas de los niveles de iluminación y de calidad lumínica. De hecho, las luminarias anteriores incorporaban tres protectores de 2.000 vatios en cada torre, “de xeito que a partir de agora o consumo no campo do Pombal pasará de 6.000 a 2.400 vatios, co correspondente aforro económico e enerxético”.



El plan municipal también incluye el polígono industrial y permitirá reducir el consumo entre un 50 % y un 70 %, pasando de los anteriores 150 vatios a los 30 actuales. La inversión total asciende a unos 200.000 euros a través del proyecto del IDAE, cofinanciado entre la Diputación de Pontevedra y la aportación de 15.000 de fondos municipales.