Cambados rebaja la tasa del mercadillo a los puestos que hace dos años se trasladaron a Rúa Nova

El gobierno local de Cambados lleva hoy a Pleno la aprobación de un cambio en la ordenanza del mercadillo para rebajarle la tasa a los ambulantes con puestos en Rúa Nova, ahora que ya no están en terrenos de Portos y por tanto no hay que pagarle por la ocupación. Sería “inxusto” cobrarle esa parte, además de inadecuado, pues es obligado que una tasa cubra el coste real de un servicio, ni más ni menos, según explicó el concejal de Economía, Xurxo Charlín. Esto supondrá una rebaja de entre seis y 11 euros con respecto a lo que pagan ahora.

Retraso

La medida afectará a entre 15 y 20 puestos, los que se trasladaron hace algo más de dos años a Rúa Nova, cuando el Concello propuso hacer este cambio para liberar aparcamiento en la zona de San Tomé. De hecho, tendría que haberse hecho antes, pero Charlín argumentó que el proceso ha requerido la realización de un informe económico-financiero y esto ha llevado su tiempo.



Con este cambio, los vendedores que acudan un día a la semana pasarán de pagar 11,37 euros por trimestre y metro cuadrado a 4,5 euros y los que acudan dos jornadas, de 18,78 a 7,51. El cálculo se ha hecho tras un análisis pormenorizado de lo que le cuesta el mercadillo al Concello en cuestiones como las horas de personal de limpieza, Policía Local, etc.



El resto de puestos –el mercadillo de Cambados tiene unos 150– seguirán con la misma tasa, que cubre este gasto municipal y la factura que pasa Portos por utilizar toda la zona de aparcamiento de la plaza de abastos y del paseo marítimo. El Ayuntamiento tiene que abonarle 11.571 euros al trimestre por este tipo de ocupaciones.

Abiertos a más traslados

Charlín confesó que no les importaría que más vendedores se trasladasen: “Non queremos obligar a ninguén, pero axudaría a revitalizar outras zonas do casco histórico, como Hospital, e a medida funcionou en Rúa Nova, onde non quedan locais vacíos –só un e por decisión particular–. A nosa intención é integrar o mercadillo no comercio e sempre que non cause ningunha molestia de convivencia aos veciños”.



También destacó que la gran bolsa de aparcamiento de la plaza y el paseo no estarían ocupados y “seguramente evitaríase que chegase lixo ao mar” .