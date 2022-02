Concello y Cofradía tramitan ayudas para la familia del marinero cambadés

La tragedia de un naufragio conlleva para las familias de los desaparecidos un posterior proceso burocrático y administrativo que a veces se convierte en una auténtica tortura que agrava el duelo.





Cambados aún recuerda el caso del tripulante del Sin Querer Dos cuya familia estuvo más de un año esperando por la declaración oficial de su fallecimiento para reclamar las pertinentes prestaciones por viudedad y orfandad. La mala fortuna ha querido que ahora la del tripulante del Villa de Pitanxo, Miguel Ángel Lumbres Cumpa, tenga que pasar por el mismo trance. De hecho, el Concello y la Cofradía de Pescadores San Antonio han empezado a gestionar las ayudas transitorias disponibles mientras que la situación no se normaliza.





Al mismo tiempo, tanto los familiares del marinero cambadés de origen peruano como las del resto de desaparecidos rogaron ayer en la reunión con el ministro de Pesca y otras autoridades provinciales y autonómicas que se prosiga la búsqueda, sobre para poder recuperar a sus seres queridos y empezar a cerrar la herida. Además mostraron su malestar con el traslado de información pues aseguraron haberse enterado de la suspensión de las tareas por cauces no oficiales.





El alcalde, Samuel Lago, acompañó al hijo y a un primo de Lumbres Cumpa al encuentro, al que también asistieron el resto de regidores de los municipios afectados. Pero la maquinaria de apoyo municipal ya lleva activa desde el mismo momento en que se tuvo constancia de la desgracia del marinero, afincado desde hace 14 años en la villa saliniense. De hecho, el Concello ya les ha ofrecido diferentes apoyos.





Línea municipal y de la Xunta

Lago explicó ayer que tienen a su disposición ayudas para el alquiler, así como del programa de alimentos, por si lo precisasen. “Trátase de axudas transitorias mentres que a situación non se normalice, ata que poidan cobrar as prestacións por viuvez e orfandade”. Y es que el salario del marinero era en estos momentos el único sustento de la familia. Su mujer ha trabajado en algunos momentos en una conservera, pero actualmente se encuentra en el paro, no recibe ninguna prestación y tiene a sus dos hijos estudiando.





Pero además, la Cofradía de Pescadores se puso en contacto con la Consellería do Mar para encontrar otras salidas, a pesar de que el cambadés no era socio de la entidad –sí estuvo trabajando muchos años en un cerquero de la villa–. Según el regidor, el propio patrón, Ruperto Costa, se reunió con los parientes de Lumbres Cumpa para trasladarle la existencia de una línea destinada a familiares de profesionales del mar fallecidos en el ejercicio de la actividad y precisamente cuenta con un epígrafe donde se da consideración de muerta a la persona que lleve desaparecida pasados 10 días después del accidente.





Lo que no será posible en principio es la concesión de ayudas municipales para poder traer a España a varios hermanos de Lumbres que incluso han abierto un número de cuenta para poder costear el viaje. “Estivemos examinando o regulamento de Servizos Sociais, pero non atopamos encaixe legal para facer esa concesión”, explicó el regidor.





Al cierre de esta edición no se habían producido novedades sobre el paradero de Miguel Lumbres. El hombre se enroló en el Villa de Pitanxo en sustitución de otro tripulante que había dado positivo en covid. Según un familiar, tras ocho años trabajando en el cerco quería volver al arrastre en grandes caladeros, así que presentó su solicitud en la armadora. Hora antes de la tragedia había hablado con su mujer y le indicó que el temporal era más bravo de lo acostumbrado en estas aguas, ya de por sí hostiles. l





Sus padres y hermanos en Perú piden ayuda para viajar a España: “Necesitamos aliviar este dolor”

Al otro lado del mundo la desesperación por el paradero de Miguel Lumbres también cunde entre sus padres y sus hermanos. En los medios peruanos también se quejan de falta de información y quieren viajar a España para acompañar a su mujer e hijos, pero también con la esperanza de saber del destino de su ser querido. Señalan que no tienen recursos para afrontar el caro viaje y han abierto una cuenta bancaria para poder recibir ayuda de quien quiera prestársela. “Necesitamos aliviar el dolor que estamos atravesando”, comentaba una hermana. Pero también piden a las autoridades de su país para que les ayuden porque sus pasaportes están vencidos.





Desde el distrito de Santa Rosa, en la provincia de Chiclayo (al norte de Perú) relataron que Miguel es “pescador desde niño y cuando viajó al extranjero trabajó en barcos japoneses en la pesca del atún”. De su vida ya en España sabían mucho porque “siempre estuvo pendiente de mis padres, de mis hermanos, de toda la familia. Nos apoyaba bastante económicamente, es una persona buena y generosa”, relató su hermana al portal RPP Noticias. La última vez que se vieron en persona fue en 2018, pero les llamaba siempre que podía y, de hecho, el día 24 “tuvimos una conversación. Luego, el 26, mediante un vídeo nos comunicó que se iba a Canadá a trabajar y estaba contento porque le había salido este trabajo”. Ese día se embarcaba en el Villa de Pitanxo.