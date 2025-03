El Concello de O Grove inicia el plan de pavimentación de 21 trayectos

El regidor municipal, José Cacabelos, visitó ayer el tramo de la subida de la calle Conmeniño hasta la zona de Meloxo, primer trayecto en el que se ha actuado siguiendo el plan de asfaltado de carreteras del Concello. En un primer momento, las actuaciones estaban previstas para comenzar el próximo lunes, pero gracias a las condiciones meteorológicas favorables de estos días, se tomó la decisión de adelantarlas al pasado viernes.



La siguiente zona en ser pavimentada será el tramo de Estonllo que conecta con el Punto Limpio de O Grove, uno de los trayectos más significativos debido a que, actualmente, se encuentra en unas condiciones bastante deplorables.

Pavimentos nuevos



A partir de los trabajos ya mencionados, se efectuarán intervenciones en otros 19 tramos de vías de todo el municipio, abarcando tanto zonas del centro de O Grove como del área de San Vicente do Mar.

Según explica Cacabelos, “é un plan que nos vai a levar, tanto no casco urbano como no rural, por 21 tramos de asfaltado do pavimento, onde podemos destacar rúas como Luís Casais, Conricado, Pablo Iglesias, tramos da avenida de Portugal que están en moi mal estado ou tramos tamén en San Vicente ou no Altiño, na zona de Campos”.



Asimismo, el alcalde reconoce que “desde logo non están todas as rúas que necesitan un pavimento e un asfaltado novo”, pues, debido a las inclemencias del tiempo de los últimos inviernos, existen vías que precisan con urgencia de estos trabajos.

Sin embargo, por el momento se centrarán en esos 21 tramos que también precisan de las actuaciones con celeridad, abarcando calles tanto de la zona urbana como de la rural del concello.



Los trabajos se llevarán a cabo durante las venideras semanas –a excepción de Semana Santa– y se prevé que los 21 asfaltados finalicen en el próximo mes de mayo.

Financiación



Este plan fue aprobado y adjudicado a finales del año pasado por una aportación total de 460.000 euros, financiados en sus totalidad por el remanente de tesorería que se aprobó el ejercicio económico anterior. De esta manera, se trata de una inversión cubierta al completo por el municipio.