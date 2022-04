El Concello habilitará con un obradoiro de emprego una nueva sede de Policía Local en A Mercé

El Concello de Cambados acondicionará la planta baja del centro sociocultural de A Mercé como nueva sede de la Policía Local mediante un obradoiro de emprego que ha solicitado de carpintería y albañilería. De este modo cumplirá lo ya anunciado, para dar más espacio al Cuerpo municipal porque la actual ubicación en el Consistorio le resulta insuficiente.





El alcalde, Samuel Lago, explicó que acaban de remitir la solicitud de este taller de empleo a la Consellería de Emprego e Igualdade, que autoriza y subvenciona estos programas. Será dual y dirigido a formar a 20 personas mayores de 18 años en situación de desempleo. En caso de concederlo, la aportación municipal ascenderá a 12.000 euros y, como siempre, se realizarán trabajos en favor del Concello a modo de prácticas y con una retribución del cien por cien del salario mínimo interprofesional.





Destino de la actual

Entre esos proyectos está acondicionar el bajo del centro sociocultural de A Merced para la Policía Local. Según el regidor, se habilitarán oficinas administrativas, un gimnasio, sala de juntas y una recepción. El espacio que actualmente ocupan los agentes en la planta baja del Consistorio, tres estancias de tamaño bastante reducido, también serán acondicionadas por los alumnos y se destinarán a oficinas administrativas de otros departamentos municipales.





Con este traslado, el gobierno local espera atender las demandas de los policías que hace tiempo que reclaman más espacio. Actualmente también está allí la Guardia Civil. El Ayuntamiento le cedió el lugar al Ministerio del Interior mientras se construye el nuevo cuartel, que, si todo marcha según lo previsto, podría estar terminado a principios de 2024.





En el listado de proyectos para el obradoiro, también se incluye actuaciones de conservación y mantenimiento de las rutas de senderismo de la costa de Castrelo, la senda de Ribeira do Umia y el entorno del Muíño da Seca. De hecho, ha bautizado el programa con el nombre de “Cambados Ruta de Senderismo”. No obstante, realizarán otras acciones como la restauración del lavadero de Balsiña (Oubiña), con la instalación de una nueva cubierta y la dotación de estanquidad a la estructura, así como labores de conservación y enlosado de calles del centro que “presentan deterioro no seu pavimento”, según Lago. Entre las principales están Hospital, Padre Peña, San Francisco y la Praza Alfredo Brañas.





Los alumnos-trabajadores, 10 por cada módulo, se formarán en operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción, albañilería de fábricas y cubiertas, alicatados y trabajos de carpintería y muebles. El programa tiene una duración de un año en el que se impartirá la formación teórica necesaria y esos trabajos a modo de prácticas y la obtención del certificado de profesionalidad.