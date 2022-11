El Concello isleño transforma un rincón “degradado” en una senda con vistas en O Lagartiño

El Concello de A Illa ha convertido un “rincón degradado” en una pequeña senda desde la que disfrutar de vistas, en la zona litoral de O Lagartiño. La inversión fue mínima, en algunos materiales, personal municipal y “vontade”. Este “recuncho degradado” es ahora un lugar “sostible desde o que contemplar o mar, o porto e acceder ao pequeno areal sen risco algún”, explican desde el gobierno local.









Las concejalías de Obras y Servicios transformaron el lugar en pocos días. El entorno estaba “cheo de silveiras, rodas abandonadas e lixo nunha zona de terra descoidada pola que algúns mariñeiros accedían ata a praia cos seus vehículos para saír ao mar”.



El operativo de ambos departamentos desarrolló una limpieza en profundidad, así como el acondicionamiento del acceso, que quedó protegido con unos pivotes. También se instalaron unos bancos y árboles.



El edil Luis Arosa avanzó que la intención es continuar con esta línea de actuaciones en el litoral, creando una senda peatonal y para bicicletas entre e puerto de O Xufre y O Aguiúncho, “moi transitada ao conectar o porto que acolle as embarcacións bateeiras co dos barcos de terceira lista”. “Son uns 400 metros nos que a estrada ten un sobreancho no que con pouco máis que compactar o xabre teriamos o traballo case listo”, indica Arosa. Sin embargo, la titularidad del vial es autonómica y por ahora sigue sin respuesta de la Xunta la solicitud de autorización que el Concello tramitó en verano.