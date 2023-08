El Concello de Ribadumia denuncia vandalismo en las islas ecológicas recién instaladas

Ni dos días han pasado y las nuevas islas ecológicas de Ribadumia ya han sido objetivo de los vándalos. El Concello denunció ayer públicamente el robo de dos contenedores, en concreto, de los instalados en el área recreativa de la Fonte do Corvo, en Leiro. “O roubo dos contedores na parroquia de Leiro é un acto que non só prexudica á comunidade en xeral, senón que tamén afecta aos esforzos da administración municipal en crear un municipio máis ecolóxico e comprometido co medioambiente”, indican desde la entidad local.



“As autoridades competentes xa foron notificadas sobre este incidente”, añaden, indicando que ya se trabaja para “esclarecer os detalles e levar a cabo as accións necesarias para a recuperación dos contedores e a prevención de futuros actos similares. Estes actos considéranse que atentan contra o benestar e o desenvolvemento sostible de Ribadumia”.



Además, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración y responsabilidad de todos, tanto para mantener la integridad de los bienes y servicios públicos, como para seguir apostando por acciones de mejora ambiental.



Ribadumia instaló estas islas ecológicas en todas las parroquias, con 14.000 euros de inversión, para mejorar la separación de residuos.