O Concello de Sanxenxo licita o asfaltado de diferentes rúas e da contorna do mercado

O Concello de Sanxenxo saca a licitación a pavimentación e mobilidade das rúas Madrid, Panadeira, Cesteiros, Viña da Fonte e a contorna do mercado, co obxectivo de mellorar o acondicionamento da zona.



O goberno municipal acaba de sacar a contratación a actuación por un importe de 308.320 euros, cun prazo de execución de tres meses. O proxecto inclúe a renovación do alumeado, a sinalización e o drenaxe existente.



En canto aos semáforos, no cruce da Rúa Progreso prevese o seu traslado á nova ubicación dos pasos de peatóns e a adaptación das súas ópticas. Tamén, ao longo de toda a actuación renovaranse completamente os pavimentos nas beirarrúas mediante a colocación de baldosa hidráulica sobre unha capa grosa de formigón.



Como complemento á reordenación do espazo urbano e á renovación dos pavimentos, no presente proxecto tamén se contempla a colocación de mobiliario e xardinería, así como de bancos, papeleiras e dúas novas zonas de xardín. Asimesmo, tamén se ten en conta a colocación dunha varanda na Rúa Progreso para impedir aos peatóns que crucen a calzada por zona non habilitada; e na Rúa Viña da Fonte para protexer do desnivel entre a praza e a nova beirarrúa.