El Concello de Vilanova toma el relevo en el montaje del Belén y lo expone en la Cofradía

El Concello asumió estas Navidades el montaje del Nacimiento que, en los últimos años, había rescatado y ampliado la asociación Amigos do Belén de Vilanova de Arousa. Hoy, el alcalde, Gonzalo Durán, encabezó el acto inaugural del montaje, que respeta lo esencial logrado estos años e incluso incorpora “dúas pontes, bosque e árbores novos”, explican desde el Concello.



Amigos do Belén decidió el pasado mes de octubre abandonar el proyecto iniciado tres años atrás. Lo hicieron explicando que “es necesario partir todos los años con un presupuesto mínimo para mantenimiento, reparación y reposición de figuras, madera, electricidad, pintura, complementos, etc., que nosotros no podemos asumir”. Además, “la disponibilidad de los actuales componentes, por otras ocupaciones y cansancio, ya no es la misma”. Aún así, animaron a que “otras personas”, “particulares, asociaciones o incluso la administración” pudieran continuar el proyecto.

Detalle de algunas figuras | Mónica Ferreirós

El Ayuntamiento dio el paso y, aunque con poco tiempo esta vez, desde el departamento encargado explicaban hoy que encontraron mucha colaboración vecinal. “Tivemos a veciños que axudaron desinteresadamente. Xente que controlaba de electricidade, de fontenería...”, campos requeridos para la logística de un Belén como este, con figuras articuladas, luz y circuitos de agua. Los interesados podrán visitarlo, de forma gratuita, en la Cofradía, hasta el 15 de enero, entre las 16 y las 21 horas.