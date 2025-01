El concierto de Fin de Año de O Grove fue seguido por “unhas 400 persoas” a través del streaming

El Concello de O Grove se muestra muy contento por la acogida que tuvo el concierto de Fin de Año entre el público. Así, tal y como señala la concejala de Cultura, Pili Galiñanes, las entradas se agotaron en los tres primeros días - lo que se tradujo en un total de 495 personas en el interior del auditorio municipal - y se registraron de media 150 conexiones a la retransmisión en directo, lo que interpretan son “unhas 300 ou 400 persoas” viendo el concierto a través del streaming.



En esta ocasión, el concierto, además de contar con la actuación de la Banda de Música dirigida por Carlos Oubiña también contó con la voz de un tenor y una soprano, además del coro infantil de la Escola de Música municipal.



La concejala indicó que este concierto es uno de los actos culturales de mayor importancia de la localidad meca, por ello señaló que desde el gobierno local “estamos moi orgullosos da actuación da Banda de Música e moi contentos coa gran acollida”.



Debido al éxito de esta segunda edición del concierto que se celebró el pasado 28 de diciembre, el Concello tiene pensado repetir esta iniciativa, tanto el directo en el auditorio meco como su retransmisión a través de Youtube.



Lo que buscarán en los próximos años, indica Galiñanes, es que “se disfrute do streaming non so dende casa, senón que nos plantexamos que se vexa tamén en locais de hostelería”. Con esta propuesta, señala la concejala, esperan que en las próximas ediciones el número de personas que puedan deleitarse de este evento se multiplique en la localidad.