El conselleiro do Mar ofrece “todo o respaldo da Xunta” al sector del marisqueo de O Grove

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitó esta mañana a los profesionales del marisqueo de la Cofradía de O Grove, dentro de la rueda de contactos para explicar las ayudas extraordinarias negociadas con sus representantes y las líneas generales de plan de acción que movilizará en total 123 millones de euros en favor de esta actividad durante este año e o próximo, según destacó el gobierno.



En el encuentro, Villares comprometió “todo o apoio da Xunta” e instó a los profesionales del sector a enriquecer el Plan de Competitividade e Sostibilidade do Marisqueo en Galicia con sus propuestas y experiencia. Esta estrategia recoge los 4 millones de euros en ayudas directas que recibirán 7.000 mariscadores, tanto de a pie como de a flote, tal y como señalan desde la Consellería.



Asimismo, el titular de Mar reprochó al Gobierno que “segue sen saberse nada sobre a petición de zona catastrófica para as rías afectadas pola mortaldade do marisco polas choivas torrenciais do outono de 2023 que se elevou ao Estado en decembro”, concluyó.