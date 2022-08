El consumo excesivo de agua en O Salnés obliga a parar empresas y afecta a hogares

La comarca empieza a registrar problemas con el agua y uno de los más graves ocurrió ayer en el polígono industrial de Cambados, que se quedó sin suministro y algunas empresas se vieron obligadas a detener la producción. De hecho, los concellos hicieron un “serio” llamamiento de responsabilidad a la población para que “modere os consumos ao estrictamente necesario”. Están “preocupados” por el “excesivo aumento” del consumo y consideran que es la única vía para no tener que llegar a “restriccións máis severas”, aunque Meis ya hace cortes nocturnos en algunas zonas desde hace días y Sanxenxo adopta desde hoy medidas extraordinarias, como cerrar la piscina y suprimir el riego de los campos de fútbol.





A pesar de encontrarse en situación de prealerta por sequía, ahora mismo el principal problema de O Salnés no está en el caudal del río Umia, del que bebe, como sí sucede en la cuenca del Lérez. Sus niveles son buenos y el embalse de A Baxe tiene una de ocupación de un 85 %. Pero esto es como un castillo de naipes, y las autoridades comarcales aseguran que el problema registrado ayer en el parque de Sete Pías, y también en zonas altas de Ribadumia, Meis y Meaño, fue algo “puntual” y vinculado a que Sanxenxo captó más agua de la red saliniense que de la tubería de Pontevedra –en verano se nutre de ambos sistemas–. Según el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, esto provocó un desequilibrio que dejó casi seco el depósito que nutre a estos lugares –al mediodía tenía 50 centímetros de agua– y por tanto sin presión suficiente para llegar a los usuarios.





Y es que todo esto se produce en un momento de “consumo brutal”, como dijo el alcalde cambadés, Samuel Lago, y que tanto él como sus homólogos de estos concellos atribuyen al incremento de población por el turismo y las sofocantes temperaturas, que se traducen en más duchas, riegos, etc.





“Temos que cruzar os dedos”

Según datos del ente comarcal, solo los ayuntamientos pequeños han registrado en los últimos días un incremento del 30 % y el sistema la Mancomunidade do Salnés no da para más, “está ao límite”. Su capacidad de almacenamiento y depuración, es decir, de producción de agua potable, es de 30.000 litros diarios y hace años que pide una ampliación para, por lo menos, triplicarlo y hasta compró un terreno para construir las nuevas instalaciones. Sin embargo, la presidenta comarcal y alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, indicó que siguen sin novedades de la Xunta, a la que han pedido financiación, así que “temos que cruzar os dedos e que non ocurra algunha avería ou outro problema. O de hoxe –por ayer– foi puntual, pero non sabemos se mañá pode haber outro e estamos en prealerta por sequía e tampouco hai previsións de choiva...A situación é moi cambiante”, declaró.





Con todo, el PP cambadés fue muy crítico con el gobierno local: “Esta era unha situación previsible e resulta sorprendente que non houbera un plan b e as empresas estean paradas sen saber cando poderán volver a traballar. Isto non é gobernar, é improvisar”, declaró su portavoz, Luis Aragunde.

La previsión era que los usuarios afectados recuperasen la normalidad a lo largo del día. García Guinarte explicó que trabajaron en la solución desde primera hora de la mañana en contacto con las empresas gestoras de los servicios (Viaqua y Espina y Delfín), los ayuntamientos e incluso Augas de Galicia. Finalmente, esta pasó por pedirle a Sanxenxo lo contrario a lo que le solicitaron hace una semana en una reunión entre la Xunta y los ayuntamientos que se nutren del Lérez: que tire más de la red pontevedresa, la cual se encuentra, de momento, resistiendo. No obstante, la administración autonómica está buscando alternativas y ayer anunció que estudia la posibilidad de emplear agua embalsada del antiguo hueco minero de Ventoxo (Forcarei).





Además de esto, el municipio ha cerrado la piscina y suprimido el riego de los campos de fútbol, con lo que espera ahorrar unos 23.000 litros diarios. Las medidas durarán hasta que la situación se estabilice y se suman a las implantadas la semana pasada como el cierre los lavapiés de las playas o la limitación del riego de zonas ajardinadas. En definitiva, similares a las adoptadas por otros concellos y, de hecho, el regidor cambadés aseguraba que sus zonas verdes “empezan a secar” y recordaba que este año en la Festa do Albariño los baldeos se realiza solo en zonas especialmente sucias y usando agua de manantiales, en lugar de la traída. En Meis han tenido que ir más allá y hace días que en esas zonas altas realizan cortes nocturnos para llenar los suficiente el depósito de cola.





Todo esto ha ido acompañado de encarecidas peticiones a los vecinos de que hagan un uso doméstico responsable, evitando llenar piscinas, lavar coches, etc. Y ayer estos regidores más Carlos Viéitez y David Castro, de Meaño y Ribadumia, hasta emitieron un comunicado para pedir directamente que “moderen os consumos aos estrictamente necesario”.