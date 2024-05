Críticas por un vertido controlado de fecales a la Ría de Arousa por las obras de la EDAR de Cambados

La Xunta ha realizado hoy una parada programada del funcionamiento de la EDAR de Tragove por necesidad de las obras de ampliación de la instalación, lo cual supone que las aguas fecales de Cambados no están entrando para su tratamiento y el sistema acaba descargándolas al medio marino a través de los aliviaderos de aguas pluviales, localizándose esta mañana, por lo menos, salidas de este tipo en San Tomé, Ribeira de Fefiñáns y cerca de la propia depuradora. En resumidas cuentas, vertidos a la Ría de Arousa que han levantando críticas principalmente por las formas de proceder de Augas de Galicia.

La Consellería de Medio Ambiente preavisó al Concello hace tiempo, proponiendo una fecha inicial que se rechazó tras consultarlo con la Cofradía. Según el alcalde, Samuel Lago, se acordó dejarlo para esta semana pero sin más concreción, pero les informaron ayer a las dos y media de la tarde de que iba a ser hoy a partir de las siete de la mañana.

El regidor se queja de que lo hicieran con "tan pouco antelación", obligándoles a alertar de prisa y corriendo a cofradías y concellos limítrofes afectados, así como al Intecmar, que avisó "pasadas ás 20 horas da tarde de onte" mediante su sistema de alertas, según el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Xaquín Rubido, que se ha sumado a las críticas.

Rubido detalló que se informaba así del cierre cautelar de los polígonos Cambados D y O Grove A por el vertido y lamentó que se avisara "sen dar oportunidade a plantexar solucións alternativas ou alegar a dita vertedura". Le parece que "sempre hai solucións alternativas que se poden abordar a través do diálogo co sector do mar e o Concello de Cambados" y que esto es una "acción irresponsable" por la cual ha exigido que se depuren as responsabilidades oportunas nos cargos políticos que tomaron esta decisión. Calquera vertedura precisa de permisos de varias autoridades, Portos, Augas de Galicia, Costas,... A situación da Ría de Arousa é crítica e con este tipo de actuacións só estamos botando pedras no noso propio tellado. Hai alguén responsable que pense no futuro?", añadió.

Según el alcalde cambadés, les han indicado que la situación de verter aguas fecales sin tratamiento al medio tendrá una duración máxima de 24 horas. También esperan que el efecto "sexa mínimo" y para paliarlo en la medida de las posibilidades, dice que se han interrumpido los bombeos que impulsan el agua hacia la depuradora para que esos alivios sean los menores posibles.