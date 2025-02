Los críticos demandan estudios de movilidad antes de nuevas peatonalizaciones

Los comerciantes críticos con el proceso de peatonalización del entorno de la Praza Asorey salen al paso de la intención anunciada por el concejal José Ramón Abal Varela de cerrar definitivamente al tráfico la Rúa Infantas.



“Lonxe de corrixir os erros cometidos co peche dunha das principais rúas comerciais, e de non cumprir coas actuacións que ían facer, o Concello decidiu agora peonalizar outra vía co mesmo método: sen un plan de mobilidade, sen escoitar á veciñanza e aos comerciantes e sen convocar reu­nións para debater a medida”.

A pesar de que Abal manifestó que la acción se hará con “consenso” y previas reuniones, los críticos indican que, al menos en el caso de Asorey, “as poucas reu­nións previstas foron canceladas ou nin sequera convocadas, deixando as persoas afectadas sen voz nun proceso que lles prexudica directamente”.



Afirman que la remodelación del tráfico en el entorno de Asorey motivó ya el cierre de dos negocios, además de “falta de aparcadoiros axeitados e a crecente degradación da zona”. Pese a ello, “o goberno local volve actuar de forma unilateral e arbitraria”. Afean que “non se presentaron estudos de mobilidade nin solucións para os residentes, que continúan sen tarxetas de acceso aos seus domicilios”.



Igualmente, reprochan que “os socios de goberno seguen sen reaccionar ante estas decisións, permitindo que o señor Abal continúe tomando medidas sen consenso nin planificación”. Por ello, reiteran la necesidad de “diálogo” con los vecinos y los planes de movilidad.