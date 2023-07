El cuatripartito vuelve a intentarlo tras el bloqueo de Abal, que da por hecho que los demás cederán

La vía del cuatripartito sigue viva, aunque pende de un hilo. Las partes volvieron a mantener contactos ya esta mañana, pocas horas después de que el único edil de Cambados Pode, José Ramón Abal, dejase en minoría a los grupos con los que quiere gobernar.



Tanto Abal como el alcalde, el socialista Samuel Lago, confirman los contactos y la voluntad de seguir hablando. Pero el tono es muy diferente. Abal se mostraba hoy “satisfeito” y confiado en “desatascar as negociacións”. Considera lo acontecido en la extraña sesión del jueves un “gran paso para o acordo definitivo”. “Seguimos a falar e esperamos que proximamente se poida pechar”.



No mostraba el mismo tono el alcalde. Lago consideró la posición de Pode como “un acto pouco reflexionado”, una “decisión equivocada”. Recordó que el PSOE renunció momentos antes del Pleno a la media liberación que Pode planteó como exigencia en lo que parecía el tiempo de descuento de la negociación. Los socialistas abrieron la mano en favor del acuerdo. “Pero semella que cando cedemos nunha cousa, hai unha nova esixencia”, critica Lago. El alcalde ve este patrón en Pode y, por ello, censura la actitud. Máxime cuando, insiste, el “no” de Abal en Pleno vino por el salario de una persona contratada para labores de comunicación en el Concello. Un extremo que, según Lago, “xa o tiñamos acordado”. Abal, por contra, afirma que él no varió la posición en este asunto desde 2015, año en que “levabamos no noso programa” la supresión de este cargo de confianza.



Abal hablaba hoy con optimismo. “Somos unha plataforma veciñal e, nada máis comezar o mandato, conseguimos un aforro de case 200.000 euros en todo o mandato, unha noticia moi positiva para os veciños”, dice en relación a la supresión de aquellos dos salarios. A la pregunta de si da por hecho que la izquierda cederá en la cuestión de la persona de prensa responde que “entendemos que si”.



Critica además el “caos” en la gestión municipal en esta situación de excepcionalidad, sin acuerdo de gobierno. Preguntado por el hecho de que, aún teniendo atribuidas ya funciones como Obras y Enoturismo, él mismo no acude al Concello, responde que no lo hará hasta tener el pacto firmado: “En política, non te podes fiar de ninguén”.

Pode, además, acaba de hacer público este comunicado, en el que analiza diferentes propuestas retributivas: