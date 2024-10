Cuatro años y cinco millones para que el turismo no crezca en verano pero sí el resto del año en O Salnés

La Mancomunidade de O Salnés presentó ayer su plan estratégico de turismo 2024-2028, un documento de más de un año de trabajo que definirá las “líneas maestras” a las que deberán orientarse las políticas, e inversiones, en materia turística a nivel comarcal durante los próximos cuatro años.



La inversión prevista es de unos 5,5 millones de euros, que habrá que pelear en diferentes administraciones presentando proyectos que marquen la diferencia y que tiene algo menos de la mitad de fondos previstos ya encarrilados.



El plan estratégico tiene dos objetivos clave y cuatro estrategias para conseguirlos. Las dos metas no son otras que la sostenibilidad y la desestacionalización. Ambas van de la mano, porque constatan dos caras de la misma moneda: tras un verano de récord, “non se pode medrar máis”, reiteiró ayer el gerente comarcal, Ramón Guinarte. No es ni deseable ni sostenible desde el punto de vista de servicios básicos como abastecimiento y seguridad. Y lo contrario no haría sino seguir alentando las primeras “aristas” de turismofobia. No obstante, el turismo entendido como generador de más riqueza es deseable y la única forma posible de conciliar ambos objetivos es el ya mencionado: desestacionalizar; hacer que los visitantes y turistas vengan más, pero no lo hagan en la canícula.



Los cuatro ejes

Para perseguir ese doble objetivo, el documento, elaborado por la consultora Eosa, dispone cuatro ejes o grandes líneas de actuación. Así lo explicó desde esta firma Manuel Veloso: desarrollo territorial, productos turísticos innovadores, promoción y comunicación, además de potenciación de lo digital.

1.- Alentar un mayor desarollo territorial

El primero de los cuatro ejes en que han dividido este plan estratégico destinará más recursos a fortalecer y aumentar la infraestructura turística. Pero no solo eso. Serán claves también impulsar una mejor movilidad, superando las eternizadas carencias en Arousa, y también una más eficiente gobernanza.

2.- Crear productos turísticos innovadores

Si se quiere que la gente venga más allá del verano, hay que pensar qué puede ofrecérsele cuando no hay sol y playa. Ahí entran en juego turismos como el deportivo, de escapadas de proximidad, experiencias prémium o el creciente turismo con mascotas. La mayor inversión será, además, en la apuesta por el Camino de Santiago.

3.- Apostar por la promoción y la comunicación

Por mucho que se mejore en la comarca, no servirá de nada si todo ello no llega a los potenciales visitantes y turistas. Hay que comunicar y hacerlo bien, buscando al público que quiere atraerse, por ejemplo, al turista extranjero, que gasta mucho más en destino que el español o el gallego. Las fiestas de interés turístico son otra oportunidad de generar atracción fuera.

4.- Impulsar los nuevos instrumentos digitales

La digitalización está aquí, sí o sí. Quedarse atrás ahora sería un error, por lo que volverá haber importante inversión para continuar modernizando la red local y para seguir mejorando la plataforma inteligente de destino. El análisis de datos, a través de las oportunidades de big data, ya es una realidad, pero hay que seguir trabajándolo.



Un verano que marcó el techo

Durante su exposición, Guinarte, volvió a echar mano de los “excelentes” datos turísticos de verano, cifras recogidas tanto de estadísticas oficiales como del uso de big data telefónico de Orange.



En julio fueron 293.000 turistas que, pese al mal tiempo, supuso incluso un crecimiento de 2,1% frente al mismo mes de 2023. Sí bajó el número de visitantes, quienes vienen pero no pernoctan. En agosto, los turistas se contaron por 430.000, un 20% de crecimiento y un techo claro que nadie quiere sobrepasar. Septiembre, un mes ya fuera de la temporada alta estricta, también creció, con 199.000 turistas, un 21% más. “Foi o mes que máis medramos” y esa es una “moi boa noticia” en los planes de desestacionalización.



En 2003, Sanxenxo y O Grove solo dejaban al resto un 8% de turistas. Hoy ese dato es del 40%

En cuanto a procedencias, el perfil mayoritario sigue siendo el de proximidad: personas que vienen de A Coruña o Pontevedra. El turismo nacional supone el 92% del total, siendo el extranjero tan solo del 8%. Todos coinciden en que hay que seguir trabajando aquí porque, además, según indicó el director de la Axencia de Turismo de Galicia, José Merelles, el gasto medio del turista extranjero en destino es sensiblemente mayor: mientras este perfil se deja al día unos 170 euros, el turista estatal gasta unos 70 euros y el gallego, unos 40 o 45. La Mancomunidade busca explicación, además, para una caída importante del turismo desde Alemania y Francia, pero que al menos se compensa con el incremento desde Reino Unido.

Administraciones en sintonía

La presentación del plan estratégico fue ayer en la bodega Lagar de Pintos en Ribadumia, con amplio respaldo institucional.

Part de las autoridades asistentes al acto de este jueves | Mónica Ferreirós

Ponentes y autoridades coincidieron en destacar el enorme potencial de la comarca, una “Galicia en miniatura”, ya que ofrece todo lo que el conjunto de la Autonomía brinda al visitante: Camino Xacobeo, playa, enoturismo, gastronomía y patrimonio. Ese potencial se refleja también en los datos: Para alcanzar las 56.200 camas de alojamiento en O Salnés se tendrían que sumar las de las siete ciudades de Galicia. O todas las del País Vasco juntas.



El presidente de la Mancomunidade, David Castro, destacó el “excelente traballo destes anos” en el organismo y mostró “ilusión” por ver juntas en esto a Xunta, Diputación y concellos. El presidente de la entidad provincial, Luis López, alabó los atractivos ya descritos, además de otros como el tirón de las experiencias Rías Baixas, como los múltiples festivales. El responsable de Turismo comarcal, José Manuel Aspérez, señaló las dos caras del turismo: “Estamos de moda”, pero “xa non cabe máis xente en agosto”.