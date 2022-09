Da positivo en estupefacientes al volante, se niega al segundo test, registran el coche y aparece droga

La Policía de A Illa elevó hoy a calidad de investigado a un conductor que se habría negado a realizar un segundo test de detección de estupefacientes, y cursó denuncia administrativa contra el acompañante que viajaba en el mismo vehículo, al encontrarle una pequeña cantidad de droga durante el registro del coche.





Ocurrió sobre las seis de la tarde, en pleno centro. Los agentes realizaban un control preventivo y observaron el paso de un automóvil cuyo conductor presentaba “evidentes síntomas” de pilotar bajo los efectos de algún tipo de sustancia. Dado el alto al coche, sometieron al conductor a un primer test, indiciario, de detección de drogas, que resultó positivo en cocaína. Los agentes le comunicaron entonces la obligación de realizar una segunda prueba, para ser remitida al laboratorio y con la que confirmar, o descartar, el positivo indiciario inicial.





No obstante, el conductor “comezou entón a xogar coa proba” en la boca, pero sin aportar la saliva necesaria para completar el test, indicaron fuentes oficiales. El hombre fue advertido por la Policía de que, de persistir en esa actitud y no completar la prueba, podría ser acusado de la presunta comisión de un delito de negativa a realizar estos test, del artículo 383 del Código Penal. A pesar de ello, “despois de media hora de insistencia”, no se logró que el hombre completase la prueba, por lo que se elevó su condición a investigado por este presunto delito, que puede conllevar penas de prisión de seis meses a un año y también privación de conducir de entre uno y cuatro años.





Tras este episodio, los agentes decidieron entonces proceder a un registro del vehículo, por si en el mismo se portaba algún tipo de droga. Tras una oposición inicial, se registró el automóvil y los policías encontraron al acompañante una sustancia sospechosa que, de entrada, podría tratarse de alrededor de medio gramo de cocaína, pero cuya composición y peso exacto tendrán que ser ahora determinados en laboratorio.





Aunque la cantidad era pequeña, supone infracción, administrativa. Y, por ello, el acompañante fue denunciado en esa vía por incumplir el artículo 36.16 de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, que establece una posible sanción de entre 601 a 30.000 euros por el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, aunque no estuvieran destinados al tráfico.





Ambos son vecinos de A Illa; el conductor, de unos cincuenta años, y el acompañante, de unos treinta y seis.





Otro positivo y sin carné

Además del suceso de este miércoles, el martes la Policía de A Illa de Arousa también interceptó al volante a un hombre del que posteriormente pudieron constatar que nunca había obtenido el permiso de circulación. Además, el test de detección de drogas que se le practicó arrojó un resultado positivo, en dos sustancias diferentes. Se enfrentará a un juicio rápido la próxima semana.