Los datos consolidan a la Festa do Marisco: 146.000 raciones y 921.000 euros de recaudación

Cinco días después de haber puesto el punto y final a la LXI Festa do Marisco, el Concello de O Grove cuenta con los datos oficiales: un total de 146.000 raciones vendidas durante todo el evento y 921.000 euros recaudados.

Estas cifras llevan a esta edición del festejo a convertirse, como ya se iba presumiendo durante la celebración debido a la afluencia de público y a las ventas diarias, en la segunda mejor Festa do Marisco, solo superada por la del año 2023, fiesta en la que se llegaron a vender más de 186.000 tiques y la recaudación superó el millón de euros.



“A pesar da climatoloxía e de que o festivo non cadrou para facer unha ponte, os datos colocan a Festa do Marisco como un evento de referencia en toda Galicia no mes de outubro”, señala el alcalde de O Grove, José Cacabelos. Además, haciendo referencia a los datos obtenidos señala que contradicen lo que dice la oposición y que “o modelo de festa gastronómica está consolidado”.

Así, Cacabelos indica que, a pesar de que cada año buscarán mejoras en la gestión y en la organización, el evento “está consolidado e avalado por miles de visitantes de toda España”.



Desde el gobierno local comentan que son “realistas” a la hora de valorar los datos del evento y que ven lo que es verdaderamente: una fiesta gastronómica. Sin embargo, señala Cacabelos que, desde la oposición, según sus críticas al festejo, lo único que ven “son as partes secundarias da mesma”.