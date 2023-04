David Torres presenta su lista completa para optar a la Alcaldía de O Grove

El candidato por el Bloque Nacionalista Galego de O Grove, David Torres, presentó ayer la que será su lista para presentarse a las elecciones municipales del 28 de mayo.





"A cidadanía vai decidir se O Grove queda atrás e estancado como está agora ou se mellora e volta a ser o referente da comarca do Salnés que merece ser", afirmó el nacionalista David Torres en su discurso en el que hizo además un relato de su vida, "crecendo e tomando decisións que marcaron o seu futuro", como ahora, que se presenta a la Alcaldía de O Grove.





Asimismo, avanzó alguno de los ámbitos en los que trabaja para su propuesta electoral, haciendo mención a la sanidad, en nuevo centro de salud, el centro de día, la ampliación de la Escola Infantil de Rons, mejoras en los viales, más acciones turísticas y el apoyo a los bateeiros, entre otros, e indicó el papel principal de la ciudadanía que participará en las decisiones del futuro gobierno, "primeiro imos escoitar e despóis decidir" dijo David Torres.





Tras presentar uno a uno los miembros de su candidatura, Torres destacó que "é unha candidatura moi completa, donde as mulleres teñen un papel fundamental. Que inclúe tanto persoas novas que aportan gran vitalidade, ilusión e ganas de cambiar as cousas como tamén persoas de gran experiencia e ampla traxectoria política no BNG".











Además añadió que "nesta candidatura están incorporadas persoas do ámbito empresarial, socias de Emgrobes e Grovemakers, persoas do sector da educación, do ámbito deportivo, de asociacións, persoas ligadas ao turismo, a cultura ou ao urbanísmo. Unha candidatura moi completa, pero sobre todo moi válida e preparada".







La lista completa





Así, la candidatura de David Torres cuenta con Sara Abeijón de número 2 y Eduardo Domínguez de número 3. Les siguen Cristina Míguez, María Teresa Galiñanes Prol, Anselmo Noya, David Carballa, Silvia Rodríguez, Eva Isabel González y Luís Chan Lamelas en los primeros diez puestos. El segundo tramo de la lista se completa con Xose Manoel Dadín, Estefanía Álvarez, Anxo Soutullo, María Alicia Barreiro, Rubén Otero Caneda, Sandra Otero Lois y Rodrigo Manuel Pérez Viñas, mientras que de suplentes están Pilar Gondar Vila, Anxo López Vergara, Laura Sáez, Heladio Outeiro, Tareixa Fernández y Carlos Álvarez Besada.





En el acto estuvo acompañado además por la vicepresidenta del Parlamento Galego, Montse Prado, que destacó el "enorme traballo realizado para a defensa do sector industrial e dos postos de traballo que producen as fábricas de conservas, como tamén o traballo feito polo BNG na defensa da Sanidade Pública no Concello de O Grove particularmente". Y también intervino Carme da Silva, concejal del BNG en el Concello de Pontevedra y responsable de política municipal de la formación, que animó a los vecinos a "acabar con este actual goberno oscuro, apático e caciquil".