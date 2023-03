La Diputación licita por 293.000 euros el proyecto para mejorar la seguridad vial en la carretera isleña EP-9801

La Diputación de Pontevedra ha dado luz verde a la contratación del proyecto para mejorar la seguridad vial en la carretera EP-9801, Ponte-As Laxes, con un precio de 293.461 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Se trata del principal acceso del municipio al centro urbano.



El concejal de Obras, Luis Arosa, agradeció la “receptividade” de la institución a las peticiones del Concello y dio los detalles de la actuación. Se realizarán “saneos e o fresado dunha franxa lateral da capa de rodadura existente e posteriormente procederase á aplicación dun tratamento superficial e a reposición do firme existente mediante a estensión dunha capa de formigón bituminoso en quente. Contará tamén con pasos de peóns sobreelevados e repoñerase a sinalización horizontal e vertical, imprescindible para garantir unha boa calidade da seguridade viaria, tanto para o tráfico rodado como para os viandantes”, explicó el concejal.

Detalles



Arosa declaró que esta obra “mellorará a calidade do tráfico no principal vial de acceso ao centro do municipio” y recordó que entronca con la recuperación de espacios y mejora de la accesibilidad peatonal que se está ejecutando en la Avenida Castelao con un presupuesto de 1.160.220 euros y también con apoyo económico de la Diputación.



Las empresas interesadas en ejecutar el proyecto de la carretera Ponte-As Laxes podrán presentar sus ofertas en cuanto el anuncio de publicación se publique en el portal de licitación de la entidad provincial.

Un asfaltado “urxente”



Por otra parte, Arosa también informó estos días de que el gobierno local ya ha terminado el proyecto para asfaltar el vial que bordea el depósito del barrio de O Monte y la subida hacia O Santo, además de un tramo lateral sin salida.



El concejal reconoció que se trata de un “asfaltado urxente debido ao notabe deterioro da capa de rodadura, polo que o Concello axilizará a execución destes traballos”. De hecho, indicó que “é unha prioridade” y que esperan iniciar las obras lo antes posible.



Los trabajos tendrán un coste de 48.097 euros y el Ayuntamiento está a la espera de autorización de la Diputación para poder contratarla, pues se ejecutará con cargo a la partida municipal para el proyecto que cofinancian en Castelao y que quedó libre tras lograrse una ayuda europea para la obra.



En total, eran unos 244.262 euros que se destinarán a reparaciones y mejoras del pavimento de este y otros viales y caminos de titularidad municipal.