La Diputación proyecta una senda para mejorar la seguridad vial entre Campos y Reboredo

La Diputación de Pontevedra proyecta la ejecución de una senda peatonal en la carretera provincial EP-9101 en O Grove, para mejorar la seguridad vial en el tramo desde el lugar de Campos hasta Reboredo, que carece de aceras.



La propuesta del convenio provincial se abordó este martes en la comisión informativa municipal y ahora se incluye en el orden del día del Pleno del lunes para su aprobación. Tras ello se formalizará la firma con la presidenta provincial, Carmela Silva y la intención es que la Diputación concrete los pliegos y el concurso para la ejecución de la actuación a lo largo de este mismo año.



Concretamente, el proyecto consiste en la habilitación de una senda peatonal que también puede ser utilizada por ciclistas y que discurrirá por el margen izquierdo de la vía en sentido O Grove, de 2,5 metros de ancho mínimo, pudiendo llegar en algún tramo hasta los 3,5 metros. Estará realizada en xabre y limitada por un bordillo para que peatones y ciclistas puedan circular de forma segura por esta carretera que es muy transitada, especialmente en verano para ir a las playas de la zona. La actuación está presupuestada en 551.000 euros, de los cuales el 80% los financia la Diputación y el 20% restante corresponde al Concello que lo hará a través del Plan Concellos 2022 y para lo cual ya han reservado una partida de 110.000 euros.



Todo el trazado pasa por la carretera de titularidad provincial, por lo que no hay que tramitar expropiaciones y el gobierno local confía en que las obras se lleven a cabo este año, aunque por los plazos no será posible que esté lista para este verano.



Se trata de un proyecto importante para los vecinos de la zona, señala el alcalde José Cacabelos, “porque seguimos trabajando en la seguridad vial y en la movilidad, con una senda que mejora la seguridad vial de los peatones, en un tramo en el que no hay aceras y de este modo se enlazaría con el final de las aceras en Campos y Reboredo”.



Asimismo, destacó la colaboración e implicación de la Diputación de Pontevedra en la ejecución y financiación de varias obras en el entorno de San Vicente que “están permitiendo cambiar la fisionomía de movilidad en el rural de O Grove”.