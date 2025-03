Dulcinea Aguín (Aviturga): “Estamos demonizados y nos culpan de todos los males de la vivienda”

Dulcinea Aguín es presidenta de Aviturga, un colectivo que representa al sector de los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT). “Estamos todos los días en el candelero”, señala Aguín, quien asegura que están contentos “con la parte bonita de esto”.

¿Cuál sería la parte fea?

Que estamos demonizados y nos están culpando de todos los males que hay con el tema de la vivienda. Al final llevas mucho tiempo trabajando para que la gente conozca las bondades de Galicia y parece que estás solo dedicado a defenderte, y eso es triste.

Cada vez más concellos deciden poner límites al número de viviendas turísticas. ¿Ustedes están a favor de regularlo?

Estamos en contra, porque ya nos gustaría a nosotros que Galicia tuviera un problema de turismificación. Yo acabo de llegar a Vilagarcía y no hay nadie de turismo. Y eso que estamos en la comarca más turística de Galicia, la que más viviendas de uso turístico y más plazas hoteleras tiene. Pero es que llega el 15 de septiembre y se bajan las persianas y hasta el año que viene no hay más. Entonces, ¿de verdad que hay que regular un sector que gracias a él estamos teniendo turismo todo el año? Penoso. Triste.

Pero hay lugares como Vilagarcía, donde es casi imposible encontrar un alquiler para todo el año porque cada vez más gente prefiere alquilar sus pisos solo en verano...

Ese es el mantra que tenemos ahora mismo, pero la realidad no es esa. Vilagarcía en los últimos 25 años, ¿cuántas viviendas de protección especial construyó? Cero. La ley decía que debía destinarse el 20% de las viviendas construidas a especial protección. ¿Se hizo? No. Ahora mismo tenemos una ley de vivienda que ha reducido la oferta, porque protege únicamente al inquilino. Si deja de pagar porque dice que es vulnerable, yo tengo que seguir asumiendo los gastos de esa vivienda. Y, por otra parte, hay un porcentaje muy grande de viviendas acabadas que están cerradas, que no se ponen en alquiler por la inseguridad jurídica del propietario.

¿Es por esta inseguridad por lo que prefieren alquilar solo en verano?

Sí. Y mucha gente directamente no lo alquila. El 40% de las viviendas registradas como VUT no se van a poner en alquiler. Lo hacen por si acaso. En el momento que se anuncia una regulación, crece exponencialmente el número de registros de VUT.

¿Y qué opina de que sean las comunidades de propietarios quienes decidan si en su edificio puede haber o no pisos turísticos?

Esto entrará en vigor a partir del 3 de abril. Para nosotros es otro disparate, porque solo va a generar malestar entre la propia comunidad.

Pero hay casos de problemas con los pisos turísticos...

Nosotros estamos continuamente en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no hay ni una sola queja de los pisos turísticos. Hay más quejas en alquileres de larga duración. Porque la gente que viene a los pisos turísticos normalmente solo va a dormir. Además, si un concello tiene problemas de demasiado turismo, tendrá que regular todos los tipos de alojamiento, no solo las VUT.

¿Quién se lleva la palma en la comarca por número de VUT?

Sanxenxo tiene 3.038 y luego O Grove, entorno a las 750. Y no es nada nuevo. Ahora nos asustamos de las cifras pero como un 70% eran viviendas que llevaban muchos años alquilándose. Pero la modificación de la ley de arrendamientos urbanos obligó a tener un registro.



¿Animaría a alguien a poner su piso como VUT?

Lo único que les digo es que conozcan bien a qué se enfrentan, no solo de regulación, sino a la dedicación y la inversión que hay que hacer, porque no es un alquiler normal. Necesita decoración, mobiliario... Y estos alcaldes que hablan de regulación, que vayan pensando de qué van a vivir negocios como lavanderías, limpieza, fontaneros... si regulan o eliminan las viviendas turísticas.

"Ya nos gustaría que Galicia tuviese un problema de

turismificación, pero aquí el 15 de septiembre bajan las persianas"

Hace poco sacaron un comunicado muy duro contra el concello de A Illa por ir a Fitur. ¿Por qué?

Porque el alcalde dice que no quiere turistas. Si no quieres turistas, ¿qué vas a promocionar a Fitur, con dinero público de los isleños? Hay que ser un poco coherente.

Pero A Illa es un concello pequeño que suele saturarse en verano.

Pero no tiene un problema de turistas, tiene un problema de viajeros. Turista es el que pernocta.

En A Illa han subido las tasas a las VUT y ustedes lo califican de extorsión fiscal...

Sí. Una vivienda que ha pasado de pagar 104 euros a 500 de basura... Y da igual que la vivienda tenga una habitación o cinco. El vecino que vive allí todo el año gasta más que los huéspedes de la VUT, pero el propietario de la VUT tiene que pagar cuatro veces más. Hemos implantado un contencioso contra esta ordenanza y esperamos que nos den la razón.

¿Algún concello les ha llamado para dialogar?

Tenemos en los próximos días una reunión en un concello de la comarca, que ha sido el pionero. Pero hay que tener claro el modelo que quieres y tener datos rigurosos. Somos el 1,5% del parque inmobiliario en Galicia. ¿Usted cree que somos un problema?

¿Tienen algún proyecto próximo?

Estamos impulsando con la Axencia Galega de Turismo la sincronización de los datos que mandamos a las Fuerzas de Seguridad, que sirvan como estadística. Y a nivel nacional estamos impulsando una federación de propietarios.