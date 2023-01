Durán defiende el ancho de las aceras en Corón: “¿Qué quitamos, las casas?”

El gobierno local de Vilanova defiende el ancho de las aceras de Corón como única alternativa viable en la zona, teniendo en cuenta el espacio disponible. A preguntas de este Diario tras el Pleno de anoche y después de las últimas críticas del PSOE por considerar demasiado estrechas estas sendas peatonales, tanto el regidor, Gonzalo Durán, como el teniente de alcalde, Javier Tourís, señalaron que el proyecto en cuestión estuvo expuesto al público, disponible en la web de la Xunta y no se presentaron alegaciones.



Además, el regidor indicó que no había mucho más margen de maniobra. “Se ha ganado incluso espacio, estrechando los carriles de circulación”, que pasan “de 3,50 metros a 3 metros”. Esa medida libera margen para las nuevas aceras y contribuye también al calmado del tráfico, ya que se pretende una reducción de velocidad en la zona, detalló el regidor. Con todo, Durán también recordó que no se puede seguir rebajando el ancho de los carriles, “al ser una carretera de la Xunta, no se puede bajar de 3 metros”. Como quiera que también no solo se conserva sino que se “amplía” el espacio para el estacionamiento, otra de las demandas, el alcalde concluía preguntando “¿qué quitamos?” para ganar más espacio, “si a uno y a otro lado de la carretera hay casas”, señaló.



En cualquier caso, tanto Durán como Tourís destacaron ayer la presencia en el Pleno de un grupo de vecinos, que acudieron para mostrar su conformidad al proyecto ante la posibilidad de que la anunciada pregunta socialista sobre esta cuestión abriese debate o generase novedades sobre esta ejecución al pie de sus viviendas.



Un minuto por punto

El Pleno de anoche volvió a ser fugaz. Con ocho puntos en el orden del día, la sesión se despachó en tan solo ocho minutos. Durán siguió fiel al guión de estos meses, no respondiendo a los socialistas, indicando que las preguntas planteadas serían contestadas por escrito. Ni PSOE ni Gañemos introdujeron además apenas elementos para el debate, usando brevísimas intervenciones. La socialista Sheila Ferreira fue la encargada de plantear la pregunta sobre las aceras. El PSOE quiere saber si “está contemplado el ancho” de estas y si este ancho “cumple” con la accesibilidad.



El Pleno también aprobó una modificación presupuestaria, una transferencia de crédito de unos 30.000 euros que se destinaron a la partida de subvenciones y a gasto corriente. Salió adelante a pesar de la negativa de la oposición: El PSOE por entender que el reparto de subvenciones necesita de un reglamento y Gañemos al considerar que no debería aumentarse el gasto.