La Escuela de Arte Caliveras inicia su quinto año e incorpora novedades como clases de skate

La Escuela de Arte Caliveras de Vilanova de Arousa presentó ayer el que es ya su quinto curso, con plazo de matrícula todavía abierto y nuevas especialidades, como la introducción de clases de skate.



Estas serán impartidas por Mariano BB, “un skater e mestre cunha longa carreira dirixindo e impartindo clase en escolas de skateboarding”, explican desde la institución. Serán en el pabellón de San Miguel de Deiro, que cuenta con rampas y obstáculos instalados para ello.



En total, la escuela ofrece quince materias, con un total de diez profesores. Así lo explicó su director, Nolo Chazo, en la presentación oficial del curso, ayer en el Concello, con presencia del alcalde, Gonzalo Durán. De esta forma, Caliveras formará en ámbitos como plástica, artesanía con cuero, manualidades, teatro, batería, guitarra, bajo, piano, gaita, percusión tradicional, batucada, pilates y, ahora también, skate, entre otras. Todo ello se complementará con jornadas temáticas, por Samaín, Navidad y demás, y con talleres, que incluirán otras materias como fotografía, cartelería y cursos de producción y sonido.



“Caliveras sempre tivo moi claro o seu obxectivo: crear unha canteira de artistas amantes das artes, profesionalizar o sector dende as súas raíces e dinamizar un ensino de calidade con sistemas de aprendizaxe actuais”, valoran.



Durán alabó su trabajo: “é un proxecto claramente consolidado e en expansión”. “Vilanova cambiou nestes anos”, con “un montón de veciños como os amigos de Caliveras”, pero también “a Escola Infantil, as Escolas de Fútbol, A Cofradía, o Festivalle, as Festas de Verán”, etc. Todo ello, “creou un texido social e cultural que Vilanova non tiña antes”.



Los interesados pueden matricularse o solicitar más información a través de info@caliveras.com o en la propia escuela, en el auditorio, los lunes y jueves por la tarde.