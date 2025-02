EsPazo Torrado acoge la exposición fotográfica “Unha mirada ao sur: Marrocos”

La sala municipal EsPazo Torrado, en Cambados, acoge a partir de mañana la exposición documental “Unha mirada ao sur: Marrocos”, del fotógrafo Pedro Carrillo Rubio. La inauguración será a las 20 horas y se mantendrá abierta al público general hasta el próximo 30 de marzo. “Esta mirada fotográfica do norte de Marrocos fainos descubrir o día a día dunhas xentes tolerantes, hospitalarias, achegadas, e co desexo de mellorar as súas vidas”, subrayan.



Asimismo, este fin de semana continúa el ciclo de teatro infantil y familiar y “Cultura ao Quente”. De este modo, el Auditorio da Xuventude acogerá este domingo la obra “Nanai da China” tras su estreno la anterior semana. La Concellería de Cultura organiza este ciclo como parte de la Rede de Teatros e Auditorios de la Xunta con cuatro obras durante este mes.



“Nanai da China” es una niña que nació durante una noche sin luna y que sufre el rechazo de sus vecinos por pura superstición. Así, la protagonista, que ayuda a su abuelo a cultivar el arroz más delicioso del Yangtsé, elabora un plan en compañía del búfalo de agua Chispúm para luchar contra esa superstición que no sale según lo planeado. Así, “Nanai da China es un espectáculo para público familiar donde los títeres y los actores se fusionan para representar este cuento original humorístico. Será el domingo, a partir de las 18 horas. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma Ataquilla.com por un precio de 3,50 euros.

Por su parte, el ciclo de actuación de “Cultura ao Quente” continúa el sábado en el CSC de Vilariño con Acordeireta.