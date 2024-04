Esquerda Unida urge soluciones para la situación de los clubs de fútbol de O Grove

El grupo municipal de Esquerda Unida se suma a las críticas sobre el estado de los campos de fútbol del municipio que dificultan a los clubs deportivos desarrollar su actividad deportiva.

Según explica el concejal de EU, Anxo Meis, la potencia eléctrica contratada, tanto para el Monte da Vila como para As Lampáns, no es suficiente para cubrir la demanda precisa por cada estadio y, debido a esto, “non poden activar o acendido das luces do campo ou dispoñer de auga quente para as duchas, dificultando o desenvolvemento dos adestramentos e partidos”. Esta situación provocó que tanto la SD Amanecer como el Anduriña SD hayan optado por desplazarse a Sanxenxo para entrenar en el campo de Noalla, “coa conseguinte problemática que xeran os desprazamentos ou cadrar horarios co club que usa a propia instalación”.



Para la formación, “esta é unha situación inadmisible e reafirma o pouco interese e o desprezo que o goberno local ten cos clubs deportivos nos últimos anos, e que parece non tornar a pesar de cambiar o responsable da área”.



Por ello, piden explicacións al gobierno local y le exigen que solucionen el problema “o máis axiña posible” para que los clubs de fútbol puedan volver a la normalidad. Asimismo, solicitan un “cambio de dinámica no trato” hacia los clubs deportivos de la localidad, “pois exercen un traballo desinteresado na formación de valores e no desenvolvemento persoal e social da nosa mocidade”.