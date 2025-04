‘Essspop!’ inicia hoy tres jornadas de exaltación a los vinos espumosos con mucha música y gastronomía

El parque de Torrado acoge hoy la inauguración de las XI Xornadas de Viños Espumosos Rías Baixas Essspop!, con la participación de catorce bodegas de la comarca y en la que se combinarán los vinos con la música y la gastronomía, de la mano de varios grupos locales y de Yayo Daporta, respectivamente.



Así, la undécima edición de las jornadas, pensadas para promocionar el consumo de los espumosos —y que este año cambiaron de fecha para incentivar su desestacionalización— se iniciarán esta tarde a partir de las 19:30 hora. Mañana se podrán degustar los espumosos de 12 a 15 horas, y de 19 a 22:30 horas. Ya el domingo, para clausurar el evento, se podrá asistir de 12 a 15 horas.



Además de los puestos de vino, se habilitará un cartel musical en el que actuarán Sufre Mamón, un tributo a Hombres G; Isi Vaamonde, que amenizará la sesión vermú del sábado; The Velvet Crab, a partir de las 20:30 horas también del sábado; y Take it Easy, que actuará en la clausura de las jornadas.