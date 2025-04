Cambados descorcha mañana los espumosos con 14 bodegas para desestacionalizar su consumo

Tradicionalmente el consumo de vinos espumosos en todo el mundo estaba vinculada a las épocas navideñas, como es el caso también del champán o el cava. Sin embargo, Cambados apuesta este año por promocionar que cualquier momento del año es buena para su consumo y lo hará a través de las XI Xornadas de Viños Espumosos Rías Baixas Essspop!, que tendrán lugar a partir de mañana y durante todo el fin de semana en el parque de Torrado.



Allí se podrán degustar los vinos de las catorce as bodegas que participan en esta undécima edición, todas pertenecientes a la comarca: Martín Códax, Pepa a Loba, Albamar, Lagar de Costa e Infindo (Cambados); Paco & Lola, Pablo Padín y Serylau (Meaño); Mar de Frades, Terra de Asorei y Castro de Gondes (Meis); Tomada de Castro (Ribadumia); Golpe a Golpe (Vilanova); y Terras de Lantaño (Portas).



Una oportunidad única para promocionar los vinos de O Salnés y de consolidar al municipio como destino enoturístico de referencia nacional e internacional. Cabe señalar que hasta ahora estas jornadas se celebraban en el mes de diciembre, coicidiendo con las Navidades, optando por un cambio de fecha para atraer a un mayor número de visitantes y promocionar su desestacionalización.



Además de los puestos de vino, se habilitará una zona gastronómica con Yayo Daporta y un cartel musical en el que actuarán Sufre Mamón, un tributo a Hombres G; Isi Vaamonde, que amenizará la sesión vermú del sábado; The Velvet Crab, a partir de las 20:30 horas también del sábado; y Take it Easy, que actuará en la clausura de las jornadas.



Cabe subrayan la evolución que han vivido los espumosos Rías Baixas, pasando de mil botellas y una docena bodegas en la primera edición a 150.000 botellas y más de 20 bodegas en este año 2025.