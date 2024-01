EU apremia al gobierno de O Grove a renovar las concesiones de los quioscos de playa de cara la Semana Santa

El grupo municipal de Esquerda Unida de O Grove insta al gobierno local a iniciar de inmediato el proceso de renovación de las concesiones de los quioscos de playa, que finalizaron en el pasado verano después de cuatro años de vigencia.



Considerando que la primera de las épocas turísticas del año, la Semana Santa, este año se sitúa a finales de marzo, desde EU subrayan la necesidad de realizar las adjudicaciones “sin demora”, con el propósito de que los nuevos concesionarios puedan abrir en estas fechas, planificar sus tareas de preparación y búsqueda de personal con la debida antelación, por lo que la formación de José Antonio Otero solicita al gobierno de Cacabelos que emita las bases del proceso de renovación “sin dilación”, apuntan.



Asimismo, desde EU piden información al ejecutivo sobre los motivos por los que los adjudicatarios, que finalizaron la concesión a finales de la pasada temporada estival, “aínda non recibiron o reembolso das fianzas depositadas no seu momento, logo de catro meses do remate das mesmas”. Exigen al gobierno que procedan a realizar los reintegros pues entienden que son esenciales, no solo como un derecho que les pertenece, sino también como un recurso necesario para afrontar el nuevo proceso de adjudicación.



Desde EU se comprometen a velar por que el proceso de adjudicación se realice con “totales garantías e transparencia” y esperan una pronta acción por parte del ejecutivo local para asegurar una “xestión eficaz” en el servicio de quioscos en las playas del municipio.