EU y BNG de O Grove denuncian la “parálise” y la “inacción” del gobierno local en las obras y mejoras de la villa

Los grupos municipales de Esquerda Unida (EU) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) denuncian que el gobierno local muestra “inacción” y “demoras inxistificadas” a la hora de llevar a cabo diferentes obras y mejoras en el municipio.



Desde EU centran sus críticas y exigen explicaciones por los retrasos en la instalación de la nueva iluminación y el marcados en el campo de fútbol municipal Monte da Vila y en el de As Lampáns, en San Vicente.

Desde este grupo municipal señalan que es “inaceptable” que a pesar de que se aprobó una partida hace cinco meses para llevar a cabo estos trabajos, los clubs locales tenga “serias dificultades para adestrar e disputar encontros oficiais”. Esta situación, cuentan en EU, “reflicte unha preocupante falta de planificación e compromiso co deporte local por parte do goberno municipal”.



Los nacionalistas, además de señalar los retrasos en la restauración de la iluminación de los campos de fútbol, ponen más ejemplos de lo que ellos tachan como “total falta de xestión” por parte del gobierno liderado por José Cacabelos. Entre ellos, destacan, el retranqueo del muro de Entrehortas o las obras de asfaltado, de pintado o de señalización en las diferentes calles del municipio.



Así, desde el BNG destacan que “a pesar de dispoñer de fondos e ter proxectos aprobados, as obras que están en marcha non saen adiante e as que hai que iniciar non se empezan ou fanse de mala maneira”. Esta paralización de las mejoras y obras, indican los nacionalistas “é moi grave e afecta moi negativamente á vida dos veciños”, tanto en seguridad como en calidad de vida.