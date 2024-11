EU considera “ridícula” la inversión prevista para O Grove en los presupuestos de la Xunta para 2025

Esquerda Unida de O Grove criticó duramente la inversión prevista para el municipio en los presupuestos de la Xunta para 2025, que el portavoz de la formación, José Antonio Otero, definió como “un exemplo máis do desleixo da Xunta cara ás necesidades reais do noso concello”. En esta línea, EU recalcó que la “única” asignación de 25.000 euros para una pequeña remodelación del puerto es “ridícula se se consideran as múltiples demandas que leva anos reclamando a veciñanza, como o dique de abrigo no porto de Porto Meloxo, o desdobre da vía rápida, o asfaltado da rúa Luís A. Mestre ou a renovación da tubaxe de abastecemento de auga da Lanzada”.



Asimismo, Esquerda Unida destacó como “especialmente grave a falta de fondos para a ampliación do CEIP Rosalía de Castro e a reforma integral do CEIP Conmeniño”. En esta línea, Otero recordó que la Consellería de Educación había anunciado en enero una inversión de 2,6 millones de euros para mejorar el CEIP Rosalía de Castro, incluyendo la construcción de un nuevo edificio, tras derribar las antiguas “casas dos mestres”, para dotarlo de comedor, gimnasio y nuevas aulas. En el caso del CEIP Conmeniño, la Consellería anunciara la redacción de un proyecto de rehabilitación integral con un presupuesto de 450.000 euros, destinado a mejorar la eficiencia energética, renovar la envoltura exterior, sustituir cubiertas y aislamiento térmico, además de instalar una caldera de biomasa. Por ello, Otero subrayó que “a ausencia de calquera partida nos orzamentos para 2025 demostra que non houbo nunca un compromiso real coa comunidade educativa de O Grove. É evidente que foi unha promesa preelectoral, sen intención de execución”.