EU denuncia la “inacción” y “falta de interese” del gobierno de O Grove en la promoción turística de la villa

Esquerda Unida de O Grove expresa su preocupación por la “falta de avances” en materia de turismo y las “promesas incumpridas” por parte del gobierno local, encabezado por el alcalde Jose Cacabelos, encargado del área de Turismo.



Según la edil izquierdista, Susana Millán, los miembros del Consello Local llevan esperando desde el mes de julio que se convoque la reunión para su constitución. “Non entendemos por que non se convoca cando é unha ferramenta fundamental para planificar, coordinar e avaliar as políticas de turismo no Grove. Non se pode xestionar o turismo de costas á cidadanía, aos profesionais e ás entidades que traballan neste ámbito”.



EU también critica la “falta de interese” por crear las bases para las Centolas de Ouro, el máximo distintivo que se otorga durante la Festa do Marisco. “É unha falta de respecto e de seriedade por parte do alcalde, que non cumpre coa súa palabra nin coas súas obrigas. Levamos anos falando da necesidade de crear esas bases, e desta volta asegurou e perxurou que en novembro comezaríamos a súa redacción”, afirma la Millán, quién recuerda que a día de hoy todavía no fue convocado el concurso para el cartel anunciador de la edición 2024 lo que supone “unha mostra máis da falta de planificación e de promoción do turismo por parte do goberno local, que non é capaz de aproveitar o potencial da Festa do Marisco como un reclamo turístico de primeira orde”.

Seguimiento de la Gastromeca

Otra de las cuestiones que preocupa a Esquerda Unida es la falta de información sobre el Plan de Sostenibilidade Turística en Destino (PSTD), un proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a cargo de los fondos del Plan Recuperación de la Unión Europea, en el que O Grove cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros.

Millán denunció que el alcalde no creó la mesa de seguimiento de la ejecución del plan, tal y como se había comprometido con EU, por lo que desconocen si ya se contrató la consultora para trabajar en ello, y cuáles son las consecuencias de no haber ejecutado la parte correspondiente al 2023. “Temos moitas dúbidas sobre este proxecto, que debería ser unha oportunidade para impulsar un modelo de turismo máis sostible, innovador e inclusivo, pero que tememos que se converta nun fracaso por culpa da mala xestión do goberno local”, advierte Susana Millán.