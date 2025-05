El éxito de la Primavera de Portas Abertas reafirma a O Salnés como destino enoturístico

Las Rías Baixas son ya un referente en el enoturismo, que atrae cada año a miles de visitantes al Val do Salnés con el albariño como principal atractivo. Un tipo de turismo que, además, fomenta la desestacionalización. Un objetivo que persigue también la Xunta, que a través de Turismo de Galicia y con la colaboración de las Rutas do Viño de las cinco DO ha puesto en marcha este mes de mayo la Primavera de Portas Abertas, que este fin de semana ha llenado de actividades experienciales y visitas guiadas una veintena de bodegas de la DO Rías Baixas.

Así lo subrayó ayer el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, que constató en una visita a la bodega Mar de Frades el éxito de estas jornadas que, en el caso de la DO Rías Baixas, agotó las cerca de 200 plazas de los ocho buses que partían desde Santiago, Pontevedra, Ourense o Vigo en tan solo unos días, lo que demuestra a "ser unha ferramenta efectiva na promoción dos produtos vinícolas galegos".

En este sentido, Reguera recordó la importancia de “dar a coñecer uns produtos e unha tradición que son unha mostra clara da excelencia e do cariño con que se fan as cousas en Galicia”, así como señaló que “dende as institucións, pero tamén como cidadáns, temos que seguir apoiando e visitando estes lugares para darlle o valor que realmente teñen”.

Las jornadas se cierran hoy tras un fin de semana que llenó de actividades las Bodegas Martín Códax, Paco & Lola, Eidos, Adegas Galegas, Terra de Asorei, Valmiñor, Bodega Casa da Barca, Viña Cartín, As Laxas, Fillaboa, Santiago Ruiz, Viña Nora, Vionta, Bouza de Carril, Lagar da Cachada, Lagar de Fornelos, Mar de Frades, Pazo de Rubianes, Quinta Couselo, Señorío de Rubiós, Terras Gauda, y Torre Penelas.