El expatrón mayor de Cambados acusa a su sucesor de actuar con “oscurantismo e irresponsabilidade”

El expatrón mayor de Cambados, José Manuel Vilas Charlín, cargó ayer contra su sucesor, acusándole de actuar con “oscurantismo” y con “unha irresponsable actitud” que, augura, puede provocar que “as contas da Confraría se resintan”. También avanzó que no descarta acudir a la Justicia porque la Consellería do Mar aún no se ha pronunciado sobre el recurso de alzada que interpuso cuando fue cesado en el cargo. Según denunció, no se le permitió seguir perteneciendo a la Xunta Xeral como vocal electo que es. De hecho, le parece “inexplicable” que la Xunta no haya emitido una resolución “pese a urxencia dunha decisión que afecta ao dereito constitucional de sufraxio”, expuso.



Vilas Charlín acusa a Alejandor Pérez de actuar a la sombra de un antiguo expatrón mayor –en clara referencia a Benito González– y de permitir “abusos de poder” en la agrupación de marisqueo. Pero también de actuar con “oscurantismo”, pues “non se coñece como están os asuntos que preocupan aos socios, non se queren dar copias das actas das reunións, non se publican os extractos dos acordos nos taboleiros e ademais, fíxanse as reunións en horas intempestivos a sabendas de que os membros da oposición non poden acudir por encontrarse traballando no mar”.



Asimismo, expuso que Portos se comprometió con él a que la obra de la lonja se realizara a finales de este año y cree que el actual patrón se “apropia” de gestiones como esta hechas por él y el anterior, Ruperto Costa.