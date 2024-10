Exposición comarcal y cita en Meis para celebrar el Día de las Mujeres Rurales

O Salnés conmemoró hoy el Día Internacional de las Mujeres Rurales con dos citas centrales: el estreno de una exposición a nivel comarcal que impulsa la Mancomunidade y que tuvo lugar en Ribadumia, así como un encuentro de todas las asocaiciones de Mulleres Rurais de Meis.



La primera de las citas señaladas fue en el auditorio Santa Baia, aunque en lo sucesivo girará por los demás ayuntamientos integrados en el Centro de Información á Muller (CIM) comarcal, como son meis, Meaño, Cambados y Vilanova. El acto de este martes en Ribadumia fue la puesta de largo de la muestra “Mulleres do Salnés”, con el objetivo de “amosar a vida das mulleres e poñer en valor os seus logros” como “un xeito de afirmar os seus dereitos e facer un acto de xustiza imprescindible”, valoraron desde la entidad comarcal. “A obra parte da escoita atenta ás voces das mulleres da comarca, tanto do pasado como do presente, que teñen reivindicado o seu papel nas súas profesións e o seu compromiso coa igualdade”.

El encuentro de asociaciones, en San Martiño | Mónica Ferreirós

De este modo, todas las protagonistas de la exposición tienen algo en común: “Todas destacan por expresar con voz propia, crítica e creativa, o seu traballo en espazos sociais, políticos, económicos e culturais, contribuíndo ao cambio e ao progreso da sociedade”. “Aínda que non están todas as que son, si son todas as que están”, declaró el presidente de la Mancomunidade, el también alcalde ribadumiense, David Castro.



En cuanto al acto celebrado también esta mañana, pero en Meis, se trató de un gran encuentro de todas las asociaciones de Mulleres Rurais de la localidad, un total de cinco. Fue en el centro social de San Martiño y consistió en una mesa redonda, seguido de un almuerzo de confraternidad, servido por el Taller de la Escuela de Hostelería.



La alcaldesa, Marta Giráldez, indicó que con la cita de este martes “rendemos homenaxe e recoñecemos a labor que fan as asociacións de Mulleres Rurais de Meis, á vez que escoitamos as experiencias das nosas veciñas”, Lour­des Paz y Begoña Sardinero.