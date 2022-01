La falta de personal en Baltar deriva las urgencias del fin de semana al PAC de O Grove

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo denuncia la constante merma de personal en el centro de salud de Baltar que durante el fin de semana prestó servicio con una sola enfermera y una celadora. Esta situación, explican, hizo imposible la atención médica en el centro sanxenxino por lo que los pacientes tuvieron que ser derivados a las urgencias del PAC de O Grove, que también se encuentra bajo mínimos, con las agendas cerradas y atendiendo únicamente las urgencias autorizadas por la dirección, tal y como estableció el Sergas la pasada semana por una “situación excepcional”.



La Plataforma critica la sobrecarga de trabajo del personal sanitario, que se suma, apunta, “á baixa por covid de parte do pouco persoal que queda”.



En este sentido, el colectivo pide a la ciudadanía que “entenda que os protocolos non son elaborados polo personal sanitario dos centros”, por lo que el responsable de la gestión es el Sergas y consideran que “as queixas deben dirixirse á correspondente área sanitaria, e non pagalas coas persoas que tentan, dentro das posibilidades, facer o seu traballo”.



“A ineficacia da xestión reflíctese cando non existe capacidade de persoal suficiente para levar a cabo o protocolo; o que fai que moitas persoas, ao ver que as súas chamadas non son respondidas, acudan aos centros médicos sabéndose ou sospeitando ser positivos en covid, o que deriva nun tremendo caos, por acudir a un servizo que por protocolo non os pode atender, porque promoven o contaxio entre pacientes que acuden ao servizo de urxencias con outras patoloxías, dificultando a labor dese servizo”, explican los sanitarios.



Asimismo, apelan al apoyo mutuo entre personal médico y pacientes para denunciar el “deterioro” del sistema sanitario que repercute directamente en la propia salud y la calidad del servicio lo que hace “a combinación perfecta para que estemos vivindo un inferno”.



“Non é que o persoal non queira traballar, é que eles, a pé de pandemia, tamén se contaxian, enferman, morren... Todos e todas somos persoas. Coidémonos e, sobre todo, respetémonos”, manifiesta la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo.